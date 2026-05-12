Σε μια περίοδο κατά την οποία οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν ολοένα και περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες, η προστασία δεν περιορίζεται στην ασφαλιστική κάλυψη. Επεκτείνεται στην πρόληψη, στην ανθεκτικότητα και στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για την επόμενη ημέρα. Ακριβώς γι’ αυτό, η ενίσχυση κρίσιμων επιχειρησιακών δομών αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε στη δωρεά 12 νέων οχημάτων προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες άμεσης ανταπόκρισης. Η Θεσσαλία, με τις έντονες γεωγραφικές ιδιαιτερότητές της και την έκθεσή της σε ακραία καιρικά φαινόμενα, έχει ανάγκη από μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν την πρόσβαση ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές, την ταχύτερη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στο πεδίο.

Η δωρεά περιλαμβάνει τέσσερα SUV 4WD MAZDA CX-60, τέσσερα Pick-Up 4WD ISUZU D-MAX και τέσσερα VAN PEUGEOT EXPERT, οχήματα που επιλέχθηκαν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της Περιφέρειας. Η προμήθειά τους πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Συγγελίδη, μέσω της «AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. Αυτοκινήτων», έπειτα από σχετικό αίτημα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η παράδοση των οχημάτων πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του νέου κτηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρη Μαζαράκη.

Η στιγμή αυτή ανέδειξε στην πράξη τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όταν κοινός στόχος είναι η ενίσχυση κρίσιμων δομών και η προστασία των πολιτών.

O Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, υπογράμμισε τη σημασία της δωρεάς, δηλώνοντας: «Η εκδήλωση αντανακλά έμπρακτα την αξία της συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με κοινό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Η Εθνική Ασφαλιστική αποδεικνύει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, δημιουργικά και ουσιαστικά σε κρίσιμους τομείς, όπως η πρόληψη κινδύνων, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η προαγωγή της οδικής ασφάλειας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών αποτελεί βασικό άξονα της εταιρικής μας υπευθυνότητας. Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στο έργο της Πολιτικής Προστασίας της Θεσσαλίας και στη θωράκιση της περιοχής απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις των φυσικών καταστροφών. Στηρίζουμε ενεργά όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των πολιτών».

Η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με την έμπρακτη υποστήριξη ανθρώπων και δομών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προστασίας των πολιτών. Ως εταιρεία-θεσμός στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με ιστορία από το 1891, η Εθνική Ασφαλιστική έχει συνδέσει διαχρονικά την παρουσία της με την αξιοπιστία, την πρόληψη και την προστασία.

Με την εμπιστοσύνη περισσότερων από 1,9 εκατομμυρίων πελατών και ένα εκτεταμένο δίκτυο πιστοποιημένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δωρεά των 12 οχημάτων προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη αντίληψη για την προστασία: μια προστασία που ξεκινά από την πρόληψη και μεταφράζεται σε έμπρακτη στήριξη εκεί όπου οι ανάγκες είναι πιο άμεσες.