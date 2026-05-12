Άνοιξη, το καλοκαίρι πλησιάζει και εσείς ψάχνετε για μια απόδραση με καλοκαιρινή αύρα, αλλά να μπορείτε να χαλαρώσετε. Ο προορισμός αυτός που ψάχνετε, βρίσκεται στη Λακωνία και δεν είναι άλλος από το Κυπαρίσσι.

Το παραθαλάσσιο χωριό που έχει μια νησιωτική αύρα και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει με τα πάλλευκα σπιτάκια με τις κόκκινες κεραμιδοσκεπές και τα γραφικά σοκάκια. Η μακρόχρονη απομόνωσή του, καθώς μέχρι τη δεκαετία του ’70 η πρόσβαση σε αυτό ήταν εφικτή μόνο από θαλάσσης, συνέβαλε στη διατήρηση της αυθεντικότητάς του.

Αθέατο από την παραλία, το Κυπαρίσσι χτίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο για λόγους ασφάλειας από τους πειρατές, οι οποίοι λυμαίνονταν τις ακτές της Πελοποννήσου. Όταν πέρασε ο κίνδυνος, οι κάτοικοι προχώρησαν στη δημιουργία κι άλλων παραθαλάσσιων οικισμών, όπως της Παραλίας και της Μητρόπολης.

Το γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό, αποτελείται από τρεις οικισμούς: την Παραλία, τη Μητρόπολη και τη Βρύση (ο παλαιότερος οικισμός). Στα σημαντικά αξιοθέατά του, συγκαταλέγονται το Ασκληπιείο της Βρύσης, η αρχαία πόλη των Κυφάντων -ένα από τα πιο γνωστά θεραπευτήρια του αρχαίου κόσμου, καθώς και το Βυζαντινό Κάστρο στο Καστέλλι.

