Αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει ενέργεια, φως και αναζωογόνηση, η Μούρθια είναι ο ιδανικός προορισμός. Στη νοτιοανατολική αυτή γωνιά της Ισπανίας, ο καλοκαιρινός ήλιος κυριαρχεί απόλυτα, «λούζοντας» την πόλη με μια μοναδική, χρυσή ενέργεια.

Εδώ οι μέρες είναι μεγάλες, φωτεινές και γεμάτες ζωή. Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σεγούρα η Μούρθια συνδυάζει μπαρόκ αρχιτεκτονική με μαυριτανική επιρροή. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της ομώνυμης περιοχής είναι γνωστή για την τοπική της κουζίνα, αλλά και για το πόσο ηλιόλουστη είναι που εδώ να είστε σίγουροι θα πάρετε μπόλικη φυσική δόση βιταμίνης D!

Στα αξιοθέατα της Μούρθια, αξίζει να επισκεφθεί κανείς το ιστορικό κέντρο με τον καθεδρικό της που χρονολογείται από το 1385, το εντυπωσιακό Real Casino de Murcia που άρχισε ως λέσχη κυρίων το 1847 και τις τεράστιες πλατείες. Από τις πιο εντυπωσιακές είναι η Plaza del Cardenal Belluga με το αμφιλεγόμενο Moneo, ένα φωτεινό και μοντέρνο κτίριο που στεγάζει το δημαρχείο της πόλης και το Palacio Episcopal, που χρονολογείται από το 1754. Ο επισκέπτης θα περπατήσει στη Puente de los Peligros, δηλαδή τη Γέφυρα Προσκυνημάτων που χτίστηκε το 1742 και στη πιο σύγχρονη Pasarela de Manterola.

