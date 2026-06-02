Ο Στεφάν Λανουά αναμένεται να διατηρηθεί στη θέση του επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς έλαβε τη στήριξη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία εισηγήθηκε θετικά προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ την ανανέωση της συνεργασίας του για ακόμη δύο χρόνια.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (2/6), εξετάστηκε το θέμα της παραμονής του Γάλλου αρχιδιαιτητή στην ηγεσία της ΚΕΔ, με την πλειοψηφία των μελών να τάσσεται υπέρ της συνέχισης της θητείας του.

Συγκεκριμένα, εννέα μέλη ψήφισαν θετικά, δύο εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ επέλεξαν το λευκό, ενώ ο Ολυμπιακός καταψήφισε την πρόταση για την παραμονή του Λανουά στη θέση του αρχιδιαιτητή.