Δυόμισι χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία με αφορμή ένα βιβλίο, η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ είναι πλέον και επίσημα σύζυγοι, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ποπ σταρ και ο γοητευτικός ηθοποιός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σαββατοκύριακο, σε μια λιτή τελετή στο δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν στο Λονδίνο. Το ζευγάρι είχε στο πλευρό του ελάχιστους φίλους και συγγενείς, όπως μαρτυρούν οι αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισαν η Daily Mail και η The Sun.

Η Dua Lipa έλαμπε μέσα σε ένα λευκό custum ταγιέρ Schiaparelli Couture με ιδιαίτερα κουμπώματα, σχεδιασμένο από τον Ντάνιελ Ρόζεμπερι, σύμφωνα με τη βρετανική Vogue.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί γάντια, γόβες Christian Louboutin, ένα εντυπωσιακό κολιέ Bulgari και ένα oversized λευκό καπέλο σχεδιασμένο από τον Στίβεν Τζόουνς, που έκλεψε τις εντυπώσεις. Το σύνολο προκάλεσε την σύγκριση με το νυφικό Yves Saint Laurent που φόρεσε η Μπιάνκα Τζάγκερ όταν παντρεύτηκε τον Μικ Τζάγκερ το 1971 στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας.

Dua Lipa's custom Schiaparelli bridal skirt suit divides opinion as fans claim 'the hip pads are showing' and 'the fit was a very obvious issue' https://t.co/cmklvMGpfl — Daily Mail (@DailyMail) June 1, 2026

Κρατώντας μια μικρή ανθοδέσμη από κίτρινα και λευκά λουλούδια η τραγουδίστρια του «Houdini» βγήκε από το ιστορικό κτίριο χέρι-χέρι με τον Τέρνερ ο οποίος ήταν ντυμένος με ένα μπλε σκούρο κοστούμι Ferragamo.

Το νιόπαντρο ζευγάρι καταχειροκροτήθηκε από τους μόλις 8 καλεσμένους του προτού επιβιβαστεί στο πίσω κάθισμα ενός παραδοσιακού μαύρου ταξί για να ξεκινήσει την κοινή του ζωή. Μάλιστα, μέλη της οικογένειας αστειεύτηκαν για την απέριττη αποχώρησή τους, αποκαλύπτοντας πως η τραγουδίστρια ήθελε ένα κλασικό λονδρέζικο ταξί για τη μεγάλη της μέρα. Πριν από την τελετή, η οποία διήρκεσε περίπου 30-40 λεπτά, η Dua Lipa είχε φτάσει στο σημείο με ένα πράσινο Land Rover συνοδευόμενη από μια φίλη της, ενώ ο ηθοποιός είχε έλθει χωριστά.

Tο τριήμερο πάρτι στη Σικελία

Σύμφωνα με την Daily Mail τις επόμενες ημέρες αναμένεται η γαμήλια γιορτή του ζευγαριού στο Παλέρμο της Σικελίας. Οι εορτασμοί θα διαρκέσουν από την Πέμπτη έως το Σάββατο, με τους καλεσμένους να ανέρχονται στους τριακόσιους.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική Villa Valguarnera στην ειδυλλιακή Μπαγκερία, περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Παλέρμο. Το επιβλητικό παλάτι του 18ου αιώνα διαθέτει μια εντυπωσιακή αίθουσα με καθρέφτες ενώ το περίτεχνο μπαρόκ σκηνικό του θα αποτελέσει το επίκεντρο του γαμήλιου πάρτι το Σάββατο.

Dua Lipa and Callum Turner's wedding venue's links to the Mafia as it's revealed the lavish villa was once at the centre of Sicily's 'Triangle of Death' https://t.co/AZQHywUl74 — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

Η λίστα των καλεσμένων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι γεμάτη αστέρες με τον Ελτον Τζον, τον Μαρκ Ρόνσον και την Charli XCX να αναμένεται να δώσουν το παρών μαζί με τους Ντονατέλα Βερσάτσε και Σιμόν Πορτ Ζακεμούς. Μάλιστα φημολογείται ότι η Ντονατέλα έχει αναλάβει τη δημιουργία του νυφικού. Η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθη στη Ρώμη την περασμένη Παρασκευή για την τελική πρόβα, προτού επιστρέψει στο Λονδίνο για τον πολιτικό της γάμο.