Ο 4ος τελικός της Water Polo League γυναικών ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (2/6).

Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, με τη Βουλιαγμένη να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και να θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 Novasports Start Κροατία – Βέλγιο Φιλικός Αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa