Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα παρευρεθούν στην περίφημη ιπποδρομία «Epson Derby», η οποία πραγματοποιείται το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου από το 1780 στο Σάρεϊ της Βρετανίας, όπως επιβεβαίωσε το παλάτι. Την ίδια ημέρα θα τελεστεί και ο γάμος του γιου της πριγκίπισσα Άννας, Πίτερ Φίλιπς με την Χάριετ Σπέρλινγκ, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται ένα ιδιαίτερα πολυάσχολο Σάββατο για το βασιλικό ζεύγος. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κάρολος και η Καμίλα, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, όπως ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, θα δώσουν το παρών στον γάμο, προτού αναχωρήσουν για τις διάσημες ιπποδρομίες.

Το μυστήριο, το οποίο εκτιμάται ότι θα τελεστεί το πρωί, θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Κεμπλ του Σίρενσεστερ, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση στο κτήμα Γκάτκομπ Παρκ. Αμέσως μετά, ο Κάρολος και η Καμίλα θα αναχωρήσουν για το Σάρεϊ για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα του Betfred Derby στις 4:00 μ.μ. (τοπική ώρα).

Σημειώνεται ότι και οι δύο είναι προστάτες του Jockey Club, στην ιδιοκτησία και διαχείριση του οποίου ανήκει το Ιπποδρόμιο Epsom Downs. Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν φανατική της διοργάνωσης, έχοντας απουσιάσει μόλις δύο φορές κατά τη διάρκεια της μακράς βασιλείας της.

Ο δεύτερος γάμος του Πίτερ Φίλιπς και ο συμβολισμός του δαχτυλιδιού

Ο Πίτερ Φίλιπς και η Χάριετ Σπέρλινγκ είναι μαζί από τον Μάιο του 2024, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για τον ανιψιό του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος βρίσκεται στη 19η θέση της σειράς διαδοχής του θρόνου, αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος, αφού το 2008 είχε παντρευτεί την Ότομ Κέλι. Δύο χρόνια αργότερα καλωσόρισαν τη Σαβάνα, το πρώτο δισέγγονο της βασίλισσας Ελισάβετ και το 2012 την Ίσλα Ελίζαμπεθ, η οποία πήρε το όνομά της προς τιμήν της αείμνηστης μονάρχη. Χώρισαν το 2019.

Από την πλευρά της, η Χάριετ Σπέρλινγκ έχει επίσης μία κόρη από τον γάμο της με τον Αντόνιο Σ. Τζον Σπέρλινγκ. Η πρόταση γάμου έγινε το περασμένο καλοκαίρι με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι που αποτελεί διακριτικό φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ καθώς επιλέχθηκε από το κοσμηματοπωλείο που είχε φιλοτεχνήσει το δικό της δαχτυλίδι αρραβώνων το 1946.

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να μην έχει προσκληθεί καθώς οι σχέσεις του με τον ξάδερφό του παραμένουν ψυχρές εδώ και αρκετό καιρό. Οι κόρες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πριγκίπισσα Ευγενία και πριγκίπισσα Βεατρίκη έχουν λάβει πρόσκληση ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα παραστούν.