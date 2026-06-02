Γιατροί κάνουν λόγο για «πρωτοφανή» αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που έδειξε ότι μια αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ασθενείς. Η διεθνής μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες και αφορούσε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί, ενώ η νόσος τους δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.

Η ένεση, που ονομάζεται αμιβανταμάμπη (amivantamab), οδήγησε σε συρρίκνωση των όγκων σε περισσότερους από το ένα τρίτο των ασθενών, με θεαματικές αλλαγές να καταγράφονται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 ασθενείς, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η θεραπεία εξαφάνισε εντελώς τους όγκους.

Ο καθηγητής βιολογικών θεραπειών κατά του καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR), Κέβιν Χάρινγκτον, δήλωσε: «Πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αποκρίσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Πρόκειται για μια ομάδα ασθενών για την οποία οι θεραπευτικές επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες, επομένως το επίπεδο αυτού του οφέλους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό».

Ο Χάρινγκτον, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation Trust, πρόσθεσε: «Αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο

Τα αποτελέσματα της μελέτης πρόκειται να παρουσιαστούν την Κυριακή στο Σικάγο, στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο παγκοσμίως, την ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO).

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου παγκοσμίως. Οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πλήρως σε 43 ασθενείς. Από αυτούς, οι 28 παρουσίασαν σημαντική συρρίκνωση των όγκων τους, ενώ σε 15 ασθενείς οι όγκοι εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι η ένεση εμφάνισε παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η αμιβανταμάμπη, η οποία αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson, αξιολογείται σήμερα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για καρκίνους του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου.

Πώς δρα η αμιβανταμάμπη

Η νέα θεραπεία στοχεύει τον καρκίνο με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, μπλοκάρει τόσο τον EGFR (υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα), μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη των όγκων, όσο και το MET, μια βιολογική οδό που τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν συχνά για να διαφεύγουν από τις θεραπείες. Παράλληλα, βοηθά στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να επιτεθεί στον όγκο.

Η περίπτωση ασθενούς που είδε σημαντική βελτίωση

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που ωφελήθηκαν από τη θεραπεία ήταν ο 56χρονος, Καρλ Γουόλς, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας τον Μάιο του 2024 και εντάχθηκε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο Royal Marsden τον Ιούλιο του 2025.

«Αρχικά υποβλήθηκα τόσο σε χημειοθεραπεία όσο και σε ανοσοθεραπεία, οι οποίες δυστυχώς δεν ήταν επιτυχείς», δήλωσε. «Σε εκείνο το σημείο μου προτάθηκε να συμμετάσχω στη δοκιμή OrigAMI-4. Βρίσκομαι πλέον στον 17ο κύκλο θεραπείας και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδο μέχρι στιγμής».

Σε αντίθεση με πολλές αντικαρκινικές θεραπείες, η αμιβανταμάμπη χορηγείται με μια μικρή υποδόρια ένεση και όχι μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ταχύτερη και πιο βολική για τους ασθενείς, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη χορήγησή της στα εξωτερικά ιατρεία.

Οι περισσότερες παρενέργειες της θεραπείας, η οποία χορηγείται μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες, ήταν ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότεροι από ένας στους δέκα ασθενείς αναγκάστηκαν να διακόψουν τη θεραπεία τους.

Ο Γουόλς, ο οποίος κατάγεται από το Μπέρμιγχαμ, ανέφερε: «Τώρα αισθάνομαι ότι μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Πριν ξεκινήσω τη δοκιμή δυσκολευόμουν να μιλήσω σωστά και να φάω εξαιτίας του πρηξίματος και του πόνου. Από τότε που ξεκίνησα τη θεραπεία, το πρήξιμο έχει μειωθεί σημαντικά και τα επίπεδα του πόνου έχουν βελτιωθεί αισθητά. Επίσης, δεν αντιμετωπίζω πλέον τις ίδιες παρενέργειες που επηρέαζαν τη ζωή μου κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας».

Πρόσθεσε ακόμη: «Όταν η κατάσταση ήταν στα χειρότερά της, έτρωγα σούπα, ρυζόγαλο, κονσέρβες με ραβιόλια και σπαγγέτι και πάρα πολλές ομελέτες, ενώ παράλληλα έπαιρνα τρία συνταγογραφημένα θρεπτικά ροφήματα γάλακτος την ημέρα. Έχασα αρκετό βάρος. Μετά από μόλις δύο κύκλους θεραπείας η διατροφή μου άρχισε να επιστρέφει στο φυσιολογικό και έπειτα από έξι μήνες μπορούσα να ακολουθώ πλήρως κανονική διατροφή. Αυτό που απόλαυσα περισσότερο ήταν η πρώτη μεγάλη μπριζόλα. Η ομιλία μου έχει επανέλθει πλήρως και στη δουλειά μιλάω τακτικά με ακουστικά χωρίς κανένα πρόβλημα».

Σημαντική πρόοδος σε δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές καρκίνου

Οι ερευνητές υπογράμμισαν επίσης ότι η δοκιμή επικεντρώθηκε σε ασθενείς με καρκίνους κεφαλής και τραχήλου που δεν περιλάμβαναν θετικό στον ανθρώπινο ιό θηλωμάτων (HPV) πλακώδες καρκίνωμα του στοματοφάρυγγα. Όπως επεσήμαναν, το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου που δεν προκαλούνται από τον HPV είναι συνήθως δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν, γεγονός που καθιστά την πρόοδο σε αυτή την ομάδα ασθενών εξαιρετικά σημαντική.

Οι ασθενείς που έλαβαν αμιβανταμάμπη έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι έπασχαν από μια μορφή καρκίνου με πολύ φτωχή πρόγνωση όταν οι συνήθεις θεραπείες παύουν να είναι αποτελεσματικές.

Ο καθηγητής, Κρίστιαν Χέλιν, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη καταδεικνύει πώς η ανάπτυξη νέων θεραπειών μέσω αυστηρής έρευνας για τον καρκίνο μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους, ακόμα και για ασθενείς με πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Η επίτευξη αυτού του επιπέδου ανταπόκρισης των όγκων και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιβίωσης σε μια τόσο δύσκολη προς αντιμετώπιση ομάδα ασθενών αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».