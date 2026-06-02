Ανησυχία για τις συνθήκες λειτουργίας καταστημάτων πώλησης μεταχειρισμένων ειδών (second hand) εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), υποστηρίζοντας ότι η μη τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης και υπόδησης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, αναφέρει ότι τα καταστήματα second hand υποχρεούνται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον οικείο δήμο, να τηρούν τους προβλεπόμενους υγειονομικούς κανόνες, να παρέχουν αποδεικτικά απολύμανσης και καθαρισμού των προϊόντων τους, ενώ η διάθεση των ειδών θα πρέπει να γίνεται με την ίδια μονάδα μέτρησης με την οποία αυτά αγοράζονται.

Σύμφωνα με τον Θάνο Τσαγγάρη, σε πολλές περιπτώσεις οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις δεν τηρούνται, ενώ επισημαίνεται ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία καταστημάτων second hand χωρίς τις ίδιες κανονιστικές και οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού στην αγορά.

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι ο σύλλογος έχει θέσει το ζήτημα δύο φορές στον δήμο Αθηναίων, χωρίς -όπως σημειώνει- να υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση ως προς τη διενέργεια ελέγχων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) δήλωσε αναρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ η περιφέρεια παρέπεμψε την αρμοδιότητα στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τη δημιουργία μικτού κλιμακίου ελέγχου με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΔΙΜΕΑ, της Ελληνικής Αστυνομίας, των υγειονομικών υπηρεσιών και της Περιφέρειας, προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας.

Καταλήγοντας, ο Θάνος Τσαγγάρης καλεί τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του με στόχο, όπως αναφέρει, την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.