Για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη μίλησε το πρωί της Τρίτης 2/6 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως εκτίμησε στις επόμενες εκλογές ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι δεύτερος στις εκλογές καθώς υπερέχει του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο «man to man».

Ο υπουργός Υγείας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και είπε ένα δημόσιο «εύγε» για τα έργα στον Μυστρά και συλλυπητήρια για τον Νίκο Ταγαρά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέκρινε την τακτική του κ. Ανδρουλάκη καθώς επιδιώκει μόνο την πτώση του Πρωθυπουργού, ενώ τόνισε πως «στο ακροατήριο που έχει χτίσει (ο κ. Ανδρουλάκης), ο Τσίπρας είναι καλύτερος». Με την ερμηνεία δηλώσεων του Δήμαρχου Αθηνών, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως ο Χάρης Δούκας είπε έμμεσα πως πρέπει να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ εφόσον η πρόταση του έβλεπε συνεργασία ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ με ηγέτη τον δεύτερο, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στον κ. Ντίλιαν, του οποίου τα λεγόμενα αρνήθηκε να σχολιάσει, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό και αφού εξέφρασε πως το κόμμα Καρυστιανού τον εντυπωσιάζει καθώς εμφανίζεται ψηλά στις δημοσκοπήσεις, εστίασε περισσότερο στον Αλέξη Τσίπρα. Ο υπουργός εξέφρασε το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθεί τον πρώην πρωθυπουργό και μίλησε για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και εάν αυτοί θα βρεθούν στο πλευρό του ή όχι.

«Το ερώτημα είναι αν το ΕΣΥ είναι καλύτερο και όχι αν είναι τέλειο»

Τονίζοντας το έργο της κυβέρνησης, ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες πραγματοποιώντας εγκαίνια πολλαπλών νοσοκομείων στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι που όπως υποστήριξε ο ίδιος, ο κόσμος βλέπει, ενώ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα του ΕΣΥ, ο υπουργός υποστήριξε πως το ερώτημα είναι αν το ΕΣΥ είναι καλύτερο και όχι αν είναι τέλειο.

Ακόμα ένα ζήτημα που έθιξε ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν τα επεισόδια στην Αλβανία, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Έντι Ράμα για καταπίεση της ελληνικής μειονότητας.

«Οι αριστεροί πάνε να ενωθούν για να κερδίσουν εμάς, θα τους κερδίσουμε και πάλι με αυτοδυναμία γιατί ο κόσμος δεν είναι ανόητος, καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα και δεν θέλει να επιστρέψει σε νέες περιπέτειες» είπε.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στη δικαίωση του από το πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου και τόνισε πως η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ένας θεσμός στα πρώτα του βήματα που πρέπει να βρει ακόμα τα πατήματά του και να μάθει να λειτουργεί σωστά με τα κράτη.