Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς η μαζική αποχώρηση βουλευτών από τη Νέα Αριστερά οδηγεί οριστικά στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει σημαντικά τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Βουλή, με τους ανεξάρτητους βουλευτές να φτάνουν πλέον τους 39, αριθμός που αποτελεί ιστορικό προηγούμενο για τα μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτικά δεδομένα.

Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται πλέον από οκτώ σε επτά, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται στους 39, καταλαμβάνοντας αριθμητικά τη δεύτερη θέση στο Κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι δεν συγκροτούν ενιαίο πολιτικό σχηματισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων βουλευτών προέρχεται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στις εθνικές εκλογές του 2023 είχε εκλέξει 47 βουλευτές.

Παράλληλα, εκκρεμεί η αντικατάσταση της Έφης Αχτσιόγλου. Πρώτος επιλαχών στη Δυτική Αθήνα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ενώ σε περίπτωση άρνησής του ακολουθεί ο Δημήτρης Βίτσας.

Αποχωρήσεις στελεχών και νέα σενάρια διάσπασης στον ΣΥΡΙΖΑ

Το κύμα αποχωρήσεων δεν περιορίστηκε μόνο στους βουλευτές. Συνολικά 143 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική στρατηγική της σημερινής ηγεσίας δεν μπορεί να διαμορφώσει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι πολιτικές αναταράξεις συνεχίζονται μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ.

Για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, να αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις του ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, ενώ δεν αποκλείονται νέες εσωκομματικές συγκρούσεις. Στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου φέρονται να διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για τις επόμενες κινήσεις του κόμματος.

Παράλληλα, στο πολιτικό παρασκήνιο κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν τον Σωκράτη Φάμελλο να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησης, με στόχο τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου και την εκλογή νέας ηγεσίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.