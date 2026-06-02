Αλλαγές στις μετακινήσεις φέρνει η νέα σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζητά τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Η εισήγηση αφορά την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και τη Νορβηγία.



Αν και η Κομισιόν αναγνωρίζει τις ανησυχίες για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια, ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις. Αντί για κλειστά σύνορα, προτείνει στοχευμένους αστυνομικούς ελέγχους και χρήση προηγμένων βιομετρικών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και η λειτουργία των νέων ευρωπαϊκών συστημάτων ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, αναμένεται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την άρση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι παρατεταμένοι έλεγχοι επηρεάζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και καλεί τα εννέα κράτη-μέλη «να εργαστούν για τη σταδιακή κατάργηση και άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα και την περιφερειακή συνεργασία», με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν.

Οι γνώμες σχετικά με τη σταδιακή άρση των προσωρινών ελέγχων, εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογεί, βάσει του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, κατά πόσον οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα που παρατείνονται πέραν των 12 μηνών εξακολουθούν να είναι αναγκαίοι και αναλογικοί.



Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των συστάσεων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.