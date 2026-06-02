Μισθούς έως και 7.000 ευρώ τον μήνα προσφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε νταντάδες για να μεγαλώσουν τους γιους που έχει αποκτήσει με την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, αναφέρουν ΜΜΕ της Ανατολικής Ευρώπης.

Η μονάδα ερευνών Systema του ιστότοπου RFE/RL που χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση, προχώρησε σε αποκαλύψεις για την ανατροφή που δίνει ο Ρώσος πρόεδρος στους δύο γιους του, τον Βλαντιμίρ Τζούνιορ, που είναι τώρα επτά ετών, και τον Ιβάν, που είναι 11 ετών.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην καλά οχυρωμένη έπαυλη του πατέρα τους κοντά στη λίμνη Βάλνταϊ, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Επίσης, παρότι ο Πούτιν χαρακτηρίζει «προδότες της πατρίδας» τους Ρώσους που βλέπουν τη Δύση ως πρότυπο, έχει προσλάβει τουλάχιστον 20 ξένες νταντάδες και δασκάλους από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Αλίνα Καμπάεβα

Η έκθεση ανέφερε ότι απαγορεύεται στους φροντιστές να συζητούν «θέματα που σχετίζονται με την LGBT κοινότητα», με τη σύμβασή τους να αναφέρει: «Ποτέ μην επιβάλλετε τις θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στον Πελάτη. Μην συζητάτε θέματα που αφορούν τις σεξουαλικές σχέσεις ή τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον εργοδότη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συζητάτε θέματα που σχετίζονται με την LGBT κοινότητα».

Συνολικά, τέσσερα έως έξι άτομα ασχολούνται με κάθε αγόρι ανά πάσα στιγμή, ενώ επιβάλλεται να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα και με προφορά, ώστε τα παιδιά να μάθουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, τις οποίες θα χρησιμοποιούν σαν τη μητρική τους. Συγκεκριμένα, τα αγγλικά πρέπει να ακούγονται σαν «η ομιλία ενός μορφωμένου Ευρωπαίου», ενώ παρόμοιες απαιτήσεις υπάρχουν κυρίως και για τα γερμανικά.

Επιπλέον, οι νταντάδες και οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινές αναφορές. Παραδείγματος χάριν, μια αναφορά από εκδρομή το 2019 στο ζωολογικό κήπο του Σότσι, το θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας όπου ο Πούτιν διαθέτει επίσης μια πολυτελή κατοικία, έγραφε: «[Ο Ιβάν] συμπάθησε περισσότερο τα μικρά της τίγρης και του λιονταριού. Ήθελε μάλιστα να τα πάρει σπίτι του».

Πόσα πληρώνονται οι φροντιστές των παιδιών του Πούτιν

Η Daily Mail που αναδημοσίευσε στοιχεία της έκθεσης, έγραψε ότι οι φροντιστές των παιδιών του Ρώσου προέδρου λαμβάνουν μισθό που ξεκινά από 2.000 ευρώ και αγγίζει τις 7.000 ευρώ.

Επιπλέον, καλύπτονται όλες οι υπόλοιπες ανάγκες τους, όπως και τα περιττά έξοδα, ενώ απαγορεύεται να έχουν ελευθερία κινήσεων, κάτι που γράφει το συμβόλαιό τους, καθώς «πρέπει να βρίσκονται όπου πηγαίνουν τα παιδιά του».

«Φτιάξτε μια λίστα με τα είδη που χρειάζεστε και θα τα αγοράσουμε και θα σας τα δώσουμε αφού τα επεξεργαστούμε με αντιμικροβιακά μέσα», ανέφερε η σύμβαση μιας Βρετανο-Ιρλανδής καθηγήτριας.

Έτσι, οι φροντιστές αναγκάζονται να μένουν σε «χρυσό κλουβί» μαζί με τα παιδιά του Ρώσου προέδρου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετά άτομα να μην αντέχουν και να παραιτούνται μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Παραδείγματος χάριν, έγγραφα που εξασφάλισε το Systema έγραφαν για την περίπτωση του Βρετανού καθηγητή αγγλικών Χάρι Α., ο οποίος ζήτησε άδεια δύο μηνών χωρίς αποδοχές το 2023, επικαλούμενος «εξουθένωση λόγω της διαβίωσης σε καραντίνα».