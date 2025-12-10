Νέες διαρροές από τη Ρωσία ρίχνουν φως στους φερόμενους κρυφούς γιους του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους και την εκπαίδευσή τους στη ρυθμική γυμναστική, στα βήματα της μητέρας τους, Αλίνα Καμπάεβα.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τη New York Post δείχνουν τον Ιβάν, 10 ετών, και τον μικρότερο Βλαντιμίρ Τζούνιορ, 6 ετών, σε μια εκδήλωση γυμναστικής που διοργανώνει η Αλίνα Καμπάεβα, πρώην Ολυμπιονίκης και επί χρόνια ερωμένη του Ρώσου προέδρου.

Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW — New York Post (@nypost) December 9, 2025

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ρωσόφωνο κανάλι OSINT Bees, το αγόρι που φέρεται να είναι ο Ιβάν μιλά για τις «cool» κινήσεις γυμναστικής που έμαθε από τους Ολυμπιονίκες Αλεξέι Νέμοφ, Ευγενία Καναέβα και Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ. Το υλικό καταγράφτηκε, σύμφωνα με τις αναφορές, τον Ιανουάριο, όταν η Αλίνα Καμπάεβα κάλεσε τους διάσημους αθλητές για masterclass στους γιους της στην ακαδημία που διευθύνει και φέρει το όνομά της.

Ο νεότερος γιος του Πούτιν, ο Βλαντιμίρ Τζούνιορ, είναι 6 ετών, αλλά ήδη παίρνει μαθήματα από τους κορυφαίους δασκάλους γυμναστικής της Ρωσίας.

Ο Πούτιν είναι διαβόητα προστατευτικός απέναντι στα φερόμενα παιδιά που έχει αποκτήσει εκτός γάμου, κρατώντας τα σε αυστηρή απομόνωση υπό τον φόβο δολοφονικής επίθεσης. Η Αλίνα Καμπάεβα και τα δύο αγόρια ζουν, σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, σε ένα απομονωμένο, βαριά φυλασσόμενο συγκρότημα μέσα σε δάσος στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν το επίθετο Σπιριντόνοφ, σύμφωνα με έγγραφα αγώνων γυμναστικής και δημοσιογράφους που μελέτησαν τα στοιχεία. Το επίθετο παραπέμπει στον παππού του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα του, Σπιριντόν Πούτιν (1879–1965). Όπως αναφέρουν οι Ρώσοι ερευνητές Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν, «πληροφορίες για την Καμπάεβα και τα παιδιά της διαγράφονται από κρατικές βάσεις δεδομένων, τα αγόρια έχουν λάβει κάλυψη με άλλο επώνυμο και όλη η περιοχή γύρω από τη Βαλντάι φυλάσσεται αυστηρά».

Τον Απρίλιο, το αντικαθεστωτικό κανάλι VChK-OGPU δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες που υποστήριζε ότι απεικονίζουν τον Ιβάν, περιγράφοντάς τον ως «τον πιο μοναχικό μικρό στη Ρωσία».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Αλίνα Καμπάεβα

Ο Πούτιν και η 41χρονη Καμπάεβα συνδέονται ερωτικά, σύμφωνα με ρωσικά και διεθνή δημοσιεύματα, από το 2008, όμως ποτέ δεν το έχουν παραδεχθεί δημοσίως. Ρωσική εφημερίδα που είχε γράψει γι’ αυτό τότε έκλεισε λίγο μετά, ενώ τα κρατικά ΜΜΕ απαγορεύεται να αναφέρουν οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στους δύο.

Οι «επίσημες» κόρες του Πούτιν

Ο 73χρονος Πούτιν έχει δύο «επίσημες» κόρες, τη Μαρία Βοροντσόβα (40) και την Κατερίνα Τιχόνοβα (39), από τον τριακονταετή γάμο του με τη Λιουντμίλα Πούτιν, από την οποία χώρισε το 2013.

Η Μαρία Βοροντσόβα

H Κατερίνα Τιχόνοβα

Αποδίδεται επίσης στον Πούτιν η πατρότητα της Ελιζαβέτα Ρουντνόβα, 22 ετών, η οποία γεννήθηκε ως Ελιζαβέτα Κριβονογκίχ και χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Λουίζα Ροσόβα.

Η Ελιζαβέτα Κριβονογκίχ

Η νεαρή γυναίκα ζει στο Παρίσι, όπου πρόσφατα δέχθηκε ερώτηση από Ουκρανό δημοσιογράφο, ο οποίος της είπε ότι ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του αδελφού του. Εκείνη απάντησε: «Τι σχέση έχει αυτό με εμένα;» Ο δημοσιογράφος ανταπάντησε: «Είναι ο πατέρας σου. Τουλάχιστον θα μπορούσες να του τηλεφωνήσεις τώρα και να του πεις “μπαμπά, σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο”».