Χρονιά ανατροπών η φετινή εορταστική περίοδος στον τομέα του εγχώριου τουρισμού. Ενώ η διάθεση για χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες αποδράσεις παρέμεινε στα ύψη, οι ταξιδιώτες φαίνεται πως επανασχεδίασαν τα πλάνα τους την τελευταία στιγμή, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια της μετακίνησης και την αποφυγή ταλαιπωρίας στους δρόμους, επιλέγοντας την Πελοπόννησο.

Οι συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, κυρίως στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα, δημιούργησαν ένα κλίμα αβεβαιότητας που έστρεψε τους εκδρομείς προς άλλους προορισμούς όπου οι δρόμοι παρέμεναν ανοιχτοί.

Ως ο μεγάλος κερδισμένος της φετινής περιόδου αναδεικνύεται η Πελοπόννησος. Οι ανοιχτές δίοδοι παρά τα μπλόκα, σε συνδυασμό με την εγγύτητα από το κλεινόν άστυ, την έχουν καταστήσει τον νούμερο ένα προορισμό για τους κατοίκους της Αττικής και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται από τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ζήτηση ήταν εξαιρετικά αυξημένη, ιδιαίτερα για το εορταστικό τετραήμερο 23-28 Δεκεμβρίου. Το ίδιο ισχύει και για το διάστημα της Πρωτοχρονιάς. Οι ταξιδιώτες φρόντισαν φέτος να κλείσουν τα καταλύματά τους νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, οδηγώντας σε πληρότητες που ζαλίζουν:

Ορεινή Αρκαδία: Βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων. Δημοφιλή χωριά όπως η Δημητσάνα, η Βυτίνα, η Στεμνίτσα και τα Λαγκάδια καταγράφουν προκρατήσεις που αγγίζουν το 90%-100%. Τα μικρότερα καταλύματα στην περιοχή είναι ήδη sold out.

Αστικοί προορισμοί: Έντονη κινητικότητα παρατηρείται και στις δημοφιλείς πόλεις. Το Ναύπλιο, χάρη στο μαγευτικό γιορτινό σκηνικό της Παλιάς Πόλης, διατηρεί την αίγλη του με τις προκρατήσεις να ξεπερνούν το 75%, ενώ η Καλαμάτα ακολουθεί δυναμικά με εξίσου υψηλά ποσοστά.

Εκτός από την οδική πρόσβαση στην Πελοπόννησο, οι ταξιδιώτες φαίνεται να ψηφίζουν «δαγκωτό» αεροπλάνο και πλοίο, παρακάμπτοντας έτσι κάθε πιθανό οδικό εμπόδιο.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για τη στροφή του κοινού σε προορισμούς με αεροπορική ή ακτοπλοϊκή σύνδεση:

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση επισκεπτών κατά 41%, καθώς πολλοί επιλέγουν την αεροπορική μετάβαση για να απολαύσουν τη γιορτινή συμπρωτεύουσα.

Η Κρήτη έχει την τιμητική της, με τη Χερσόνησο να σημειώνει «έκρηξη» αύξησης κατά 55%, το Ηράκλειο να κινείται στο +29% και τα Χανιά να καταγράφουν άνοδο 13%.

Τέλος, η Αθήνα συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης, σημειώνοντας αύξηση 28%, κυρίως από διεθνείς επισκέπτες που επιλέγουν την πρωτεύουσα για city break.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Φέτος τις Γιορτές, η σιγουριά της πρόσβασης αποτέλεσε το «κλειδί» που γεμίζει τα ξενοδοχεία, αφήνοντας τους προορισμούς που επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις να μετρούν απώλειες.