Εμβληματικά projects τροχοδρομούν στις ράγες του ελληνικού τουρισμού, επιχειρηματικά πλάνα που εγχαράσσουν νέους δρόμους στην υποδομή πολυτελούς φιλοξενίας της χώρας. Ταυτόχρονα, ανοίγουν τη βεντάλια ποιότητας σε εν αναπτύξει προορισμούς, γεγονός που δημιουργεί νέους ορίζοντες για την ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε το «πράσινο φως» από Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων στον Όμιλο Τσάκου για τη νέα τουριστική επένδυση στην Ιθάκη. Στη συζήτηση για την τουριστική επένδυση της ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ στην Ιθάκη μετείχε και η υφυπουργός Τουρισμού, κα Άννα Καραμανλή. Πρόκειται για στρατηγική επένδυση προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία luxury συγκροτήματος στη θέση Φιλιατρό Ιθάκης, με την ονομασία «Epic_O». Αφορά την ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού καταλύματος, πολυτελών κατοικιών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τουριστικού λιμένα σε μια ιδιωτική έκταση της εφοπλιστικής οικογένειας Τσάκου, 873 στρεμμάτων.

Περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων με 60 κλίνες, 50 βίλες, spa, εστιατόρια, προβλέποντας και τη δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης με υδατοδρόμιο. Η επένδυση, όπως καταγράφεται, θα δημιουργήσει 71 νέες θέσεις εργασίας.

Παγκόσμιο brand στην Πελοπόννησο

Εντωμεταξύ, η παγκοσμίου φήμης αλυσίδα Waldorf Astoria Hotels & Resorts κάνει το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, με τη δημιουργία του Waldorf Astoria Scarlet Bay στην Πελοπόννησο.

Η Hilton ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας διαχείρισης με τον όμιλο Royal Group Holding, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία του brand πολυτελείας στη χώρα.

Σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, το Waldorf Astoria Scarlet Bay αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το 2029, φέρνοντας την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια και τη διαχρονική αισθητική του brand στην καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας.

Το νέο resort θα διαθέτει 121 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, όλα με πανοραμική θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 πολυτελείς βίλες με την υπογραφή Waldorf Astoria Residences. Ο σχεδιασμός του θα συνδυάζει την κομψότητα με την ιδιωτικότητα, προσφέροντας ανώτερη άνεση και προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως concierge και butler service.

Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν εμπειρίες ευεξίας παγκόσμιου επιπέδου στο σπα του Waldorf Astoria, με εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, χώρους χαλάρωσης και θεραπείες ευεξίας.

Η κεντρική πισίνα του resort θα προσφέρει εντυπωσιακή θέα στην ακτογραμμή και προς τις Σπέτσες, ενώ οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γήπεδο τένις, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και kids club.

Η γαστρονομική εμπειρία θα αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του ξενοδοχείου, με πολλαπλά εστιατόρια και lounges, ανάμεσά τους το εμβληματικό Peacock Alley, signature fine dining εστιατόριο, beach club restaurant, lobby lounge και café.

Η στρατηγική επέκταση της Hilton στην Ελλάδα

Ο Dan Wakeling, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Luxury & Residences της Hilton EMEA, τόνισε ότι το έργο αποτελεί «σημαντικό ορόσημο» για τη Hilton, καθώς εγκαινιάζει την παρουσία του εμβληματικού brand Waldorf Astoria στην Ελλάδα.

Υπερταμείο

Την ίδια ώρα, μια ακόμη σημαντική συμφωνία για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας ολοκληρώθηκε, καθώς το Υπερταμείο υπέγραψε σύμβαση με τη «Σάνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως και Τουρισμού» για το ακίνητο «Σάνη Κασσάνδρας» (Βόρειο Τμήμα), στη Χαλκιδική. Η επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ αφορά μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Το Υπερταμείο ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία «Σάνη Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως και Τουρισμού» για την αξιοποίηση του ακινήτου «Σάνη Κασσάνδρας» (Βόρειο Τμήμα), συνολικής έκτασης 642.280,42 τ.μ., στο Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία είχε αναδειχθεί πλειοδότρια τον περασμένο Ιούνιο, καταθέτοντας προσφορά 4 εκατομμυρίων ευρώ, σε διαγωνισμό που διενήργησε το Υπερταμείο. Το οικονομικό αντάλλαγμα καταβλήθηκε εφάπαξ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας για ένα από τα σημαντικότερα παραθαλάσσια ακίνητα της περιοχής.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, και ο Ανώτερος Διευθυντής Εξαγορών & Επενδύσεων της Σάνη Α.Ε., κ. Λάμπης Παχυγιαννάκης, παρουσία της Ελεάννας Καρβούνη, Διευθύντριας του Ελληνικού Νομικού Τμήματος του Ομίλου, καθώς και των νομικών εκπροσώπων της εταιρείας, Θεολόγου Μίντζα και Βάλιας Αναστασοπούλου. Το ακίνητο αποτελεί το βόρειο τμήμα μιας ευρύτερης έκτασης 915.099,72 τ.μ., στη θέση «Μετόχι Σταυρονικήτα», περιοχή που ανήκει στο Αγρόκτημα Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας.