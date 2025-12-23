BEAST

«Παιδιά χαλαρώστε»

Καλημέρα σε όλους και όλες. Προ Χριστουγέννων ατμόσφαιρα και σιγά – σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα των ημερών. Το θέμα είναι εάν θα πέσουν και οι τόνοι. Πάντα όμως, ακόμα και τέτοιες ημέρες, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, είτε για εκλογές, είτε για ανασχηματισμό, δυο από τα πιο αγαπημένα θέματα των δημοσιογράφων και δημοσιολογούντων. Ε, και χθες η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρόσωπα που θα είναι υποψήφια με τη ΝΔ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το εάν πάμε ή όχι σε εκλογές. «Παιδιά χαλαρώστε λίγο χριστουγεννιάτικα» μου είπε συνομιλητής του πρωθυπουργού και μου εξήγησε ότι η παραίτηση των γενικών γραμματέων ήταν υποχρεωτική διότι όσοι θέλουν να πολιτευθούν πρέπει να παραιτηθούν 18 μήνες πριν από τον συνταγματικό χρόνο των εκλογών. Ε, αυτό έγινε.

Ο Λοβέρδος και ο Θεμιστοκλέους

Προ καιρού είχε ανακοινωθεί ο Ανδρέας Λοβέρδος για το νότιο τομέα της Β’ Αθηνών. Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να εντάξει τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο πρόεδρό του στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα στη ΝΔ. Και λογικό καθώς έχει τις άκρες του και τη στήριξη κάποιων δυνατών ονομάτων στη ΝΔ, όπως του φίλου του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου του κόμματος, Άδωνι Γεωργιάδη. Το άλλο όνομα όμως που άνοιξε και πάλι συζητήσεις ήταν του Μάριου Θεμιστοκλέους που θα είναι υποψήφιος στην Α’ Ανατολική Αττική. Η υποψηφιότητα του υφυπουργού Υγεία, άλλο ένα πρόσωπο με πέρασμα στο ΠΑΣΟΚ, τροφοδότησε νέα συζήτηση για το πόσο ακόμα θα γίνεται διεύρυνση, ενώ σε πολλούς δεν άρεσε πως έτρεχε εδώ και μήνες και άρα είχε πάρει το πράσινο φως.

Η πίεση της Καρυστιανού

Γιατί το έλεγαν αυτό για την διεύρυνση; Μα γιατί όπως λένε οι δημοσκόποι ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «αιματοδοτείται» εκλογικά από την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση, λίγο από τον Αλ. Τσίπρα και τη ΝΔ. Γιατί; Όπως μου λένε άνθρωποι που ξέρουν η Μ. Καρυστιανού προέρχεται από την συντηρητική παράταξη και οι άνθρωποι που είναι δίπλα της χαρακτηρίζονται συντηρητικών απόψεων. Μένει να φανεί και δημόσια αυτό και δεν θα αργήσει για να δούμε τι συμβαίνει τελικά.

Η Άννα με το ΠΑΣΟΚ

Και επειδή έγραφα πριν για το νότιο τομέα και τον Α. Λοβέρδο, άλλο ένα πρόσωπο που διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποψήφιο στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Η Άννα Διαμαντοπούλου που ήταν υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε άλλη εκλογική αναμέτρηση όχι την ίδια με τον Α. Λοβέρδο, θα είναι στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο στο νότιο τομέα της Β΄ Αθηνών και αυτό μου το έλεγαν στελέχη του κόμματος το κατάλαβαν χθες στην περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο.

Σενάρια ανασχηματισμού

Και να πάμε τώρα στα κανονικά σενάρια που έχουν βάση και όχι στα φανταστικά περί εκλογών. Τα σενάρια που όντως συζητούνται είναι αυτά που αφορούν τον ανασχηματισμό που φαίνεται να είναι προ των πυλών στις αρχές του 2026. Πότε; Θα φανεί εάν θα γίνει τέλος του πρώτου μήνα ή αρχές του Φεβρουαρίου. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει και μάλιστα γίνονται αναφορές σε πρόσωπα. Μου λένε ότι ίσως μπει στην κυβέρνηση και ο Α. Λοβέρδος κάτι που δεν αρέσει σε πάρα πολλούς βουλευτές της ΝΔ. Σίγουρα κομμένος θεωρείται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας που δεν έχει μέλλον στο υπουργικό συμβούλιο. Ο υπουργός θα θυσιαστεί ως «Ιφιγένεια» για να κατευναστούν οι αντιδράσεις των αγροτών. Εξάλλου χρεώνεται πολλά επικοινωνιακά λάθη και κάκιστους χειρισμούς στην συγκεκριμένη κρίση. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θεωρείται αμετακίνητος, ενώ δεν βλέπω να μετακινείται και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Από καλή πηγή άκουσα ότι ενδέχεται να μετακινηθεί ο -επιτυχημένος ως υπουργός Υγείας- Αδ. Γεωργιάδης σε παραγωγικό υπουργείο.

Η αυτοοργάνωση του Τσίπρα

Η στήλη σας είχε προαναγγείλει χθες και το είχε και κεντρικό θέμα για τις πρώτες κινήσεις αυτοοργάνωσης για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα σε διάφορους νομούς. Μετά την ανάρτηση, είδα και πολλούς άλλους να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις αυτοοργάνωσης. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι δεν βλέπω πολλά νέα πρόσωπα. Ανακύκλωση στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν ακόμα στο κόμμα είτε κάποιων που αποστασιοποιήθηκαν. Φρεσκάδα δεν βλέπω.

Οργή για Καρυστιανού

Και να πάω και στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και να σας ενημερώσω πως βλέπω να έχει αρκετούς δεξιούς δίπλα της. Αυτό ως απάντηση σε διάφορα κυβερνητικά στελέχη που θεωρούσαν πως θα γίνει ένα αριστερό κόμμα και διάφορα τέτοια. Καμία σχέση από τα άτομα που μαθαίνω ότι την περιστοιχίζουν και μάλιστα είναι και στις επιτροπές που εργάζονται για το πρόγραμμα και τις θέσεις. Είναι πρόσωπα με δεξιό προφίλ, άλλοι υπερσυντηρητικοί, άλλοι που έχουν σχέση με την Εκκλησία και το Άγιο Όρος, άλλοι που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, κ.ά. Επίσης, αυτή η κινητικότητα έχει εξοργίσει τους περισσότερους γονείς και συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών διότι πολλοί εξ αυτών πιστεύουν ότι η Μ. Καρυστιανού εκμεταλλεύτηκε το Σύλλογο των θυμάτων για τις πολιτικές της επιδιώξεις.

Διπλά κάλαντα στο ΥΠΕΝ

Πλημμύρισε από παιδικές φωνές το ΥΠΕΝ χθες, όπως μαθαίνω, καθώς ο ΥΠΕΝ άκουσε δις τα παραδοσιακά κάλαντα στο κτίριο της Μεσογείων. Συγκεκριμένα, πρώτα από τις μαθήτριες και τους μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορωπίου, παρουσία και της Πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ενώ στη συνέχεια, από τη χορωδία του 2ου Γυμνασίου Γλυφάδας, μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου του. Μάλιστα, Παπασταύρου και Γκιλφόϊλ έκαναν αναφορά και στις δηλώσεις του στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου από το Κορωπί, καθώς η μεν Πρέσβης είπε ότι τα παιδιά τραγούδησαν τόσο όμορφα, ενώ ο ΥΠΕΝ είπε ότι στις φωνές τους «βρίσκουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία».

Γιατί ανοίγει νέα «μέτωπα» η Credia

Ανοίγει όπως και όλες οι τράπεζες το πεδίο ενδιαφέροντός της η Credia Bank των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η τράπεζα εντείνει τις κινήσεις της για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη διεύρυνση των πηγών εσόδων και τον περιορισμό της εξάρτησης από την παραδοσιακή τραπεζική. Στο πλαίσιο αυτό η Credia έχει επιβεβαιώσει και η ίδια ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις για την απόκτηση του 70% της χρηματιστηριακής, Pantelakis Securities, με πρόβλεψη δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης για το υπόλοιπο ποσοστό μετά από τρία χρόνια. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Να σας πω εδώ ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιαστική κεφαλαιακή επίπτωση για την τράπεζα. Σε στρατηγικό επίπεδο, η κίνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και equity capital markets.

Νέες αποχωρήσεις από ΕΛΟΜΑΣ

Μαθαίνω από γνώστες της αγοράς, ότι έπονται και νέες αποχωρήσεις από τον όμιλο σούπερ μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ. Στους προς αποχώρηση είναι τόσο η Flora Markets της Μυκόνου, η εταιρεία που τους καλοκαιρινούς μήνες φέρνει ακόμα και dj στο κατάστημα στην περιοχή του αεροδρομίου και θεωρείται υπόδειγμα σε διεθνές επίπεδο για τα καταστήματά της στο νησί. Αλλά και η αλυσίδα «Μιχαήλ» με έδρα του Μουζάκι της Καρδίτσας. Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι ο ΕΛΟΜΑΣ παρουσιάζει διαρκή κινητικότητα. Σε ό,τι αφορά μάλιστα την αποχώρηση της Flora Markets, με πληροφορούν ότι κυρίως σχετίζεται με το γεγονός ότι τα όσα εισφέρει οικονομικά στον όμιλο, είναι δυσανάλογα με αυτά που εισπράττει μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτόν.

Η κίνηση Βαρδινογιάννη μέσω της Avin International

Μέσα στο ντόμινο των εξελίξεων στη ναυτιλία και ενόψει της εφαρμογής του FuelEU Maritime για τη μείωση εκπομπών άνθρακα, ο όμιλος Βαρδινογιάννη προχωρά σε μια κίνηση προσαρμογής του στόλου του στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον. Όπως ακούω στην αγορά, η Avin International, που διαχειρίζεται τα δεξαμενόπλοια του ομίλου, ενέταξε το σύνολο του στόλου της στο Ahti Pool, τον φινλανδικό μηχανισμό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης με το FuelEU Maritime. Η Avin International διαθέτει περίπου 35 δεξαμενόπλοια συνολικής χωρητικότητας 2,5 εκατ. dwt, καλύπτοντας όλο το φάσμα πλοίων από suezmax και aframax έως MR και handysize. Σε επίπεδο στρατηγικής, η κίνηση έρχεται να δείξει ότι ο όμιλος προσπαθεί να προσαρμοστεί το συντομότερο στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον που δημιουργείται, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που ακουμπά και τη ναυτιλία.

Οι business του Σάκη Τανιμανίδη

Μία από τις αρκετές διαφορετικές δραστηριότητες στο επιχειρηματικό πεδίο, είναι αυτή τις διοργάνωσης φεστιβάλ ευζωίας από τον Σάκη Τανιμανίδη. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος εκτός των άλλων δραστηριοποιείται σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως η περίπτωση του Dragons’ Den, του τηλεοπτικού σόου επιχειρηματικότητας στον ΑΝΤ1, ενώ έχει δημιουργήσει το Museum of Illusions σε Αθήνα, Μαδρίτη, Ορλάντο, Νέο Δελχί αλλά και το Paradox Museum σε Όσλο, Στοκχόλμη, Μαϊάμι. Ο παρουσιαστής όπως μου λένε βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την τρίτη διοργάνωση του BeWell Festival, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 και 7 Ιουνίου 2026 στο ΟΑΚΑ. Το BeWell εκτός από επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με την τάση της ευζωίας, και όπως πληροφορούμαι ο Τανιμανίδης έχει κάτι παρά πάνω από ικανοποιητικά αποτελέσματα από τη διοργάνωσή του. Γι’ αυτό και προχωράει άλλωστε σε μία ακόμα επανάληψη της διοργάνωσης.

Η επέκταση της Θεόνη στη Βόρεια Αμερική

Με τη στρατηγική επέκτασης στην Αμερική, μου εξηγούν οι γνωρίζοντες ότι σχετίζεται-μεταξύ άλλων-η πρόσφατη επένδυση που έκανε η Θεόνη. Η εταιρεία που βγάζει το γνωστό εμφιαλωμένο νερό δημιούργησε κέντρο logistics στη Θεσσαλία. Η επένδυση ύψους 14 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η εταιρεία, και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύει συστηματικά την παρουσία της στη Βόρεια Αμερική. Επομένως, η κίνηση αυτή ευνοεί τη διεθνή επέκτασή της, ταυτόχρονα όμως στοχεύει στην ενίσχυση και της παρουσίας της στην Ελλάδα, όπου αυτή τη στιγμή είναι τρίτος παίκτης πίσω από τον Βίκο και το Ζαγόρι.

Τι ετοιμάζει ο ΑΔΜΗΕ με τον ΟΤΕ

Κυκλοφορεί στην αγορά ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού κρίσιμων υποδομών, ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στον ΟΤΕ ανέθεσε την αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων με προηγμένα συστήματα τηλεματικής. Η σύμβαση είναι συνολικού ύψους 6,39 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ και διάρκειας τεσσάρων ετών. Το έργο δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά καλύπτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού, αδειών χρήσης και συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης-παραμετροποίησης. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση tablet εντός των οχημάτων, που επιτρέπουν την ταυτοποίηση οδηγών, τον έλεγχο της κατάστασης και της καλής λειτουργίας του στόλου, αλλά και την πιο αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών πεδίου.