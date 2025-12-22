BEAST

Συνομιλίες χωρίς αποκλεισμούς

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτός συνόρων, αλλά οι αγρότες εντός δρόμων και μπλόκων. Μόλις ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου το ταξίδι του πρωθυπουργού σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το εάν θα σταματήσουν ενόψει των εορτών τα μπλόκα. Το Μαξίμου επαναλαμβάνει ότι θέλει συνομιλία με τους αγρότες αλλά «χωρίς αποκλεισμούς». Οι αγρότες ανοίγουν τώρα τις πλευρικές λωρίδες και τα διόδια μέχρι τα Χριστούγεννα, όχι επειδή «μαλάκωσαν», αλλά για να μην έχουν και την οργή των ταξιδιωτών και να κρατήσουν πίεση για μετά. Η κυβέρνηση λέει ότι θέλει «ουσιαστικό διάλογο», η πλευρά αγροτών λέει «δεν βλέπουμε δεσμεύσεις ούτε χρονοδιαγράμματα» και τα διλήμματα φαίνεται πως θα συνεχιστούν.

Άνοιγμα ή χαλάρωση

Μου λένε ότι σε πολλά σημεία της χώρας υπάρχει προβληματισμός διότι έως σήμερα 9 στους 10 στηρίζουν τα αιτήματα των αγροτών, αλλά… Αλλά η παρατεταμένη παραμονή στα μπλόκα με κλείσιμο των δρόμων τους φέρνει σε δύσκολη θέση και μάλιστα μου λένε ότι οι αγρότες φοβούνται μήπως αλλάξει η στάση της κοινωνίας. Άρα, πάμε όπως φαίνεται σε άνοιγμα των δρόμων ή έστω μεγάλη χαλάρωση τουλάχιστον έως τις 4 Ιανουαρίου και μετά θα αρχίσει πιο σκληρός αγώνας.

Ποιοι αγρότες είναι στα μπλόκα

Θα σας δώσω μια πληροφορία που ίσως στην παρούσα φάση έχει το δικό της ενδιαφέρον. Όπως με ενημέρωσε ο σμπίρος μου η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων που είναι στα μπλόκα είναι αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις ! Όλοι οι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, που έχουν επιλέξει τη μεταποίηση και τις εξαγωγές, δίχως τις μονοκαλλιέργειες είναι στη δουλειά τους. Κύρια σπουδή τους η επαύξηση των εξαγωγών τους.

Το σκάνδαλο με τα βιολογικά προϊόντα

Και μιας και αναφέρομαι στην αγροτική παραγωγή μαθαίνω ότι αναμένονται εξελίξεις με το μικρότερης εμβέλειας σκάνδαλο με τα βιολογικά προϊόντα, που και εδώ εμπλέκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει να κάνει με τις πιστοποιήσεις μαϊμού και όπως μου είπαν εμπλέκονται 2 μεγάλα ονόματα, αφού η πλειονότητα των εταιρειών πιστοποίησης που έχουν σχέση είναι μικρές εταιρείες σχεδόν «σφραγίδα». Μάλιστα ακούγεται ότι οι εν λόγω 2 μεγάλες φίρμες πιστοποίησης έχουν το ίδιο πρώτο συνθετικό!

Κόντρα Δούκα – Πλεύρη

Άγρια κόντρα είναι σε εξέλιξη μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αφορμή το street party που έγινε χθες μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην Λαμπρινή (σύνορα Δήμου Αθηναίων και Δήμου Γαλατσίου) με φωτορυθμικά και dj. Χαμός. Ο Θ. Πλεύρης αντέδρασε γιατί έγινε και μάλιστα το rave party μπροστά στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο Χ. Δούκας χαρακτήρισε ακροδεξιό τον υπουργό και μίλησε για κάποιους που θέλουν να χαλάσουν τις γιορτές.

Ο Πλεύρης στη Λαμπρινή

Η κόντρα αυτή με ξεσήκωσε πρωί – πρωί Κυριακάτικα και πήγα προς τη Λαμπρινή. Ε, στον Άγιο Ανδρέα εμφανίστηκε για να εκκλησιαστεί και ο Θ. Πλεύρης που μάλιστα κάθισε και τουλάχιστον μια ώρα μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας σε καφέ της περιοχής με ψηφοφόρους της ΝΔ στην Α’ Αθηνών και είχε εκτενή συνομιλία για όσα έγιναν και γενικά για την πολιτική κατάσταση. Ευδιάθετο τον είδα πάντως παρά τις επικρίσεις του δημάρχου Αθηναίων.

Οι Σοφοί και η Καρυστιανού

Να φύγουμε λίγο τώρα από τα τετριμμένα και να πάμε σε ένα θέμα που κάνει τζιζ και αφορά το κόμμα Καρυστιανού. Εκεί πολλοί γονείς και συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών αποστασιοποιούνται από τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού που φαίνεται ότι το πήρε απόφαση να κάνει κόμμα. Και μάλιστα έδωσε και συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών και είπε ότι εργάζεται μια επιτροπή «σοφών» ενόψει παρουσίασης νέου πολιτικού σχήματος, δηλαδή ένας «σοφός» για την οικονομία, άλλος για την εξωτερική πολιτική, άλλος για τους θεσμούς, κλπ. Πάντως εγώ μαθαίνω πως δεν είναι πρόσωπα από τον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, αλλά από την δεξιά πλευρά του συστήματος.

Το πάρτι της ΕΦΣΥΝ

Και επειδή αναφέρθηκα στην Εφημερίδα των Συντακτών να σας πω ότι γιόρτασε την Παρασκευή το βράδυ τα 13α της γενέθλια και την μεταβίβαση του 51% στον Δημήτρη Μελισσανίδη. Για το γεγονός αυτό έγινε πάρτι στην Αίγλη του Ζαππείου με πάρα πολύ κόσμο. Θα είδατε πολλά ενσταντανέ από φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν. Εγώ θα σταθώ σε δυο γεγονότα που μου έκαναν εντύπωση. Ο Γιώργος Μελισσανίδης, γιος του Δ. Μελισσανίδη, κάθισε αρκετή ώρα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και συνομίλησαν και δεν είδα και πολύ θερμό κλίμα -ψυχρό θα το έλεγα- μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου. Και επειδή είδαμε και την κόντρα Πλεύρη – Δούκα, ο περιφερειάρχης Αττικής μια χαρά συνομίλησε και κάθισε δίπλα με τον Τσίπρα.

Η αυτοοργάνωση προχωράει

Και λόγω της αναφοράς στον Αλ. Τσίπρα να σημειώσω ότι σε πολλούς νομούς έχει αρχίσει η αυτοοργάνωση που θέλει ο πρώην πρωθυπουργός. Μην τρελαίνεστε δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Υπάρχει ένα πανομοιότυπο κείμενο που κυκλοφορεί σε πολλούς νομούς με αναφορά στον Αλ. Τσίπρα και στην ανάγκη επανίδρυσης της δημοκρατικής παράταξης και είναι ανοικτό για υπογραφές. Αυτό το κείμενο διακινείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αν και λένε χωρίς συνεννόηση με το γραφείο του Αλ. Τσίπρα, αλλά να σας πω δεν το πιστεύω. Επί της ουσίας ΣΥΡΙΖΑ Νο 2 ή ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ που φαίνεται.

Κινητικότητα για τρεις

Επίσκεψη με συμβολισμούς για το Σωκράτη Φάμελλο στη Θεσσαλονίκη. Στο πνεύμα των ημερών αναμένεται να επισκεφτεί Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περραία, το σύλλογο Συνδρόμου Down στην Καλαμαριά και στη συνέχεια σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. Περιοδείες όμως θα έχουν και οι Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Χαρίτσης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί στο Μοσχάτο, θα συναντηθεί με πολίτες και καταστηματάρχες και θα απευθύνει ομιλία για το αγροτικό, την οικονομία τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αρχηγική εμφάνιση αναμένεται να κάνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο οποίος θα βρεθεί στο Χαλάνδρι, αρχικά στην αγορά για να μιλήσει για την ακρίβεια ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Φαίνεται ότι η κινητικότητα στην κεντροαριστερά έχει ταράξει τα νερά και οι πολιτικοί αρχηγοί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βγουν πιο δυναμικά μπροστά και πιο κοντά στον πολίτη. Κάτι μου λέει ότι θα δούμε πολλές τέτοιες δράσεις στη συνέχεια

Ανοίγει το The Fiction

Έως τις 20 Ιανουαρίου μαθαίνω ότι ανοίγει το The Fiction. Πρόκειται για το 40 luxury δωματίων ξενοδοχείο της Reds Hospitality (θυγατρική της Reds) στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Υπενθυμίζεται ότι το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκμισθώθηκε για 25+10 έτη από το σχήμα των REDS-SWOT Hospitality (έχει τη διαχείριση) που πλειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό. Ατραξιόν της μονάδας το εστιατόριο Lalane που φιλοδοξεί να αποτελέσει την απόλυτη dining εμπειρία στα Βόρεια Προάστια.

Το εναλλακτικό σχέδιο για τα ΕΛΤΑ

Στην ατζέντα του Υπερταμείου και της κυβέρνησης, φαίνεται να είναι όπως μου λένε, η μετατροπή ταχυδρομικών καταστημάτων σε πρακτορεία. Με κύριο στόχο να περιοριστεί το πολιτικό κόστος από μαζικά «λουκέτα», ιδίως στην περιφέρεια. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ, υπό στενή εποπτεία, επιδιώκει μια λύση χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, χωρίς όμως πλήρη αποχώρηση από τις τοπικές κοινωνίες, σχέδιο που υπό τη διοίκηση του απελθόντος διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα, έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το μοντέλο «shop-in-shop» λειτουργεί ως συμβιβασμός με περιορισμένες υπηρεσίες, λιγότερο προσωπικό, αλλά φυσική παρουσία. Παράλληλα, ανοίγει δρόμο για συνεργασίες με ιδιώτες και δήμους. Ωστόσο, στο εσωτερικό των ΕΛΤΑ εκφράζεται η ανησυχία για υποβάθμιση υπηρεσιών και σταδιακή αποψίλωση θέσεων εργασίας, ενώ οι τοπικές κοινωνίες φοβούνται ότι πρόκειται απλώς για ένα μεταβατικό στάδιο πριν από οριστικά λουκέτα υποκαταστημάτων.

«Μπλόκο» στην επένδυση της Τζιας

Η απόφαση για «μπλόκο» στην τουριστική επένδυση στην Τζια αποτυπώνει την αυστηρή στάση αρχών απέναντι σε μεγάλης κλίμακας projects σε μικρά νησιά. Πρόκειται για την επένδυση σε πολυδύναμη τουριστική μονάδα με 303 κλίνες, υπό την ονομασία, Hills & Sea KEA με επενδυτή την εταιρεία Inmoinvest του επιχειρηματία Θεόδωρου Αθανασόπουλου, σε οικόπεδο έκτασης 174 στρεμμάτων στον Βρόσκοπο της Τζιας. Κόντρα στην επένδυση τάχθηκε ο δήμος του νησιού, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την απαιτούμενη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού από γεωτρήσεις και το τι θα μπορούσε αυτό να σημαίνει για τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές επικαλέστηκαν σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι υπηρεσίες έκριναν ότι το αποτύπωμα της επένδυσης θα ήταν δυσανάλογο.

Διαρκώς ανήσυχος ο Μασούτης

Κάτι ακούω ότι ο Μασούτης δεν αρκείται στην εξαγορά της Κρητικός. Και ότι προσβλέπει να αποκτήσει και άλλες αλυσίδες, έχοντας κάνει μάλιστα πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις στο χάρτη των σούπερ μάρκετ προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο που στην περίπτωση αυτή, η όποια εξαγορά δεν εξαρτάται από τον Μασούτη αλλά από την άλλη πλευρά, καθώς η επιχείρηση για την οποία υφίσταται ενδιαφέρον, φέρεται να είναι αντιμέτωπη με αρκετές «περιπέτειες» τα τελευταία χρόνια.

Νέοι πλειστηριασμοί από την ΑΑΔΕ για τον Νίκο Γρυπάρη στη Μύκονο

Η νέα σειρά πλειστηριασμών που αφορά τον επιχειρηματία, Νίκο Γρυπάρη, δημιουργό και άλλοτε ιδιοκτήτη του δημοφιλούς μπαρ και εστιατορίου «Caprice» στη Μύκονο έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Αυτή τη φορά οι πλειστηριασμοί αφορούν σε οφειλές 2,78 εκατομμυρίων ευρώ προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και επισπεύδουσα της διαδικασίας των πλειστηριασμών για τέσσερα διαφορετικά ακίνητα στη Μύκονο, είναι η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το σενάριο για την ενεργειακή πολιτική στην Κρήτη

Νέα σενάρια μαθαίνω ότι εξετάζονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής για την Κρήτη. Αυτό που ουσιαστικά βρίσκεται στο τραπέζι είναι η βραχεία παράταση του υφιστάμενου υβριδικού μοντέλου αγοράς έως το 2026, ως λύση-γέφυρα μέχρι να εγκριθεί το πλαίσιο στήριξης για τις θερμικές μονάδες «ψυχρής εφεδρείας» για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Παρότι η διασύνδεση Αττικής – Κρήτης θα είναι τεχνικά έτοιμη για πλήρη ένταξη στο ηπειρωτικό σύστημα από τις αρχές του 2026, η απουσία εγκεκριμένου μηχανισμού αποζημίωσης θα άφηνε κρίσιμες μονάδες χωρίς έσοδα. Η περιορισμένη παράταση του υβριδικού σχήματος θεωρείται ότι διασφαλίζει την αμοιβή των τοπικών μονάδων χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμού, δίνοντας παράλληλα χρόνο για διαβούλευση με την Κομισιόν. Το μέτρο προωθείται ως καθαρά μεταβατικό, μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

Τα μισά μας λεφτά σε Shein και Temu

Κανείς μπορεί να αρνηθεί το φαινόμενο της εκρηκτικής ανόδου των Shein και Temu στην ελληνική αγορά. Στοιχεία που έχω στα χέρια μου δείχνουν ότι οι Έλληνες χρήστες συγκαταλέγονται πλέον στο πιο «ενεργό» κομμάτι του e-commerce κοινού, με όσους αγοράζουν από ασιατικές πλατφόρμες να ξοδεύουν συνολικά περισσότερα από τον μέσο όρο. Η μέση ετήσια δαπάνη σε πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. αγγίζει τα 244 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 45% της συνολικής online δαπάνης τους. Shein και Temu απορροφούν μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, αξιοποιώντας χαμηλές τιμές, επιθετικό μάρκετινγκ και γρήγορη εναλλαγή προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι η βαθιά αναδιάταξη της ψηφιακής κατανάλωσης, με άμεσες επιπτώσεις σε εγχώριους και ευρωπαϊκούς παίκτες.