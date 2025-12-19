Ήρεμα νερά στο Μαξίμου, αλλά

Καλημέρα σε όλους. Στο Μαξίμου επιμένουν ότι «η εικόνα ελέγχεται». Όχι θριαμβολογία, όχι πανικός. Κορυφαίος συνεργάτης του πρωθυπουργού έλεγε σε συνομιλητές του ότι «η φθορά είναι μέσα στο πρόγραμμα, αρκεί να μην γίνει αφήγημα». Αυτό εξηγεί και τους χαμηλούς τόνους των τελευταίων ημερών. Η κυβέρνηση δεν θέλει να σηκώσει το γάντι ούτε από τους δρόμους ούτε από την αντιπολίτευση. Θέλει χρόνο. Η ψήφιση του προϋπολογισμού λειτούργησε σαν πολιτικό ορόσημο. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι «μέχρι τον Μάρτιο έχουμε καθαρό διάδρομο». Από εκεί και πέρα, όλα θα εξαρτηθούν από το κοινωνικό κλίμα. Πηγή με γνώση των συσκέψεων λέει ότι «δεν θα υπάρξουν μεγάλες παροχές, αλλά θα υπάρξουν διορθώσεις εκεί που πονάει». Το μοντέλο δεν αλλάζει – ρετουσάρεται.

Πρόβλημα διαχείρισης

Στην κυβέρνηση δεν βλέπουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως πολιτική απειλή τύπου 2010. Τις βλέπουν ως πρόβλημα διαχείρισης. Υπουργός που συναντά συχνά τον πρωθυπουργό έλεγε χαρακτηριστικά: «Αν δεν κλείσει αυτό με κουβέντα, θα το πληρώσουμε επικοινωνιακά – όχι εκλογικά». Το στοίχημα είναι να μην εξελιχθεί σε γενικευμένο σύμβολο δυσαρέσκειας. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν είναι απλά «διαμαρτυρίες», είναι πολιτικό υποκείμενο που εξελίσσεται σε βαρόμετρο λαϊκής δυσαρέσκειας και πυροδοτεί ανακατατάξεις μου έλεγε καραμανλικός πρώην υπουργός, αλλά δεν πιστεύει πως θα υπάρξει θέμα για την κυβέρνηση σοβαρό μελλοντικά. Πότε μπορεί να γίνει αυτό; Αν οι αγρότες μετατραπούν από διαμαρτυρόμενοι σε στρατηγικό πολιτικό μπλοκ, τα πράγματα αλλάζουν δραματικά.

«Δουλειά, όχι θόρυβος»

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην απαντά καθημερινά σε όλα έχει προκαλέσει γκρίνιες στο εσωτερικό. Κάποιοι θα ήθελαν πιο επιθετική στάση. Όμως, σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι «ο κόσμος κουράστηκε από πολιτικές φωνές». Ποντάρει στη σύγκριση: σταθερότητα απέναντι σε έναν κατακερματισμένο χώρο απέναντι. Και αυτό το χαρτί θα συνεχίσει να παίζει ο Πρωθυπουργός και φάνηκε και από την ομιλία του στη Βουλή.

Η συνάντηση του Σαββάτου

Δεν είναι όλες οι συναντήσεις προγραμματισμένες στο ημερολόγιο. Κάποιες γίνονται Σάββατο βράδυ, αθόρυβα – αν και η συγκεκριμένη θα είναι θορυβώδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και με τον πρώην πρέσβη Τζορτζ Τσούνη, το Σάββατο, με τον τελευταίο να μην βρίσκεται πλέον στη θέση του πρέσβη, αλλά παραμένει αγαπητός. Το ότι η συνάντηση γίνεται εκτός εβδομάδας και μακριά από δημόσιες ανακοινώσεις κάτι λέει.

Στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν τον εαυτό τους

Στην Κουμουνδούρου επικρατεί μια παράξενη ησυχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται δημοσκοπικά καθηλωμένος και πολιτικά εγκλωβισμένος. Στελέχη του παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι «δεν έχουμε πλέον αφήγημα εξουσίας, αλλά επιβίωσης μπροστά στην Ιθάκη του Τσίπρα που έρχεται». Οι παρεμβάσεις είναι αποσπασματικές, οι γραμμές πολλές και συχνά αντικρουόμενες. Το κόμμα μοιάζει περισσότερο να σχολιάζει την κυβέρνηση παρά να προτείνει εναλλακτική. Και η υπόθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά και η βιαιοπραγία εναντίον δημοσιογράφου απλά επιδείνωσε το πρόβλημα, ανεξάρτητα εάν διαγράφηκε από την Ευρωομάδα και το κόμμα. Η ζημιά έγινε για τις επιλογές του παρελθόντος και την ανοχή του παρόντος.

Ένα λαθάκι πάνω, ένα λαθάκι κάτω

Ο σάλος που έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη ότι ο Νίκος Παππάς, ο ευρωβουλευτής, γρονθοκόπησε Έλληνα δημοσιογράφο στις Βρυξέλλες δεν λέει να κοπάσει. Και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διέγραψε μετά την αποκάλυψη για το βίαιο επεισόδιο εν τούτοις μάλλον άργησε κάτι μήνες. Ο συγκεκριμένος είχε δώσει πολλά δείγμα συμπεριφοράς που οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε κάτι πιο ακραίο αν και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πως δεν καταλαβαίνει στηρίζοντας τις τραμπούκικες επιθέσεις του σε βάρος πολιτών, δημοσιογράφων, αστυνομικών και φυσικά κατά της ΝΔ. «Το να πούμε, ότι πέσαμε από τα σύννεφα και ότι ήταν ακαριαία η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ επίσης είναι από κωμικό έως τραγικό» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης καταδικάζοντας το βίαιο επεισόδιο σημειώνοντας όμως ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Τα παραδείγματα πολλά ειδικά με περιστατικα κατά δημοσιογράφων. Τώρα γι’ υτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αλέξη Τσίπρα που έβαλε στην πολιτική τον Νίκο Παππά, ε, ένα λαθάκι πάνω, ένα λαθάκι κάτω τι σημασία έχει.

Πολιτική ταυτότητα χωρίς κοινό

Και να πάω τώρα λίγο στη Νέα Αριστερά που όντως, όπως συζητούσα χθες με ιστορικό στέλεχος του αριστερού χώρου, έχει πολιτικό λόγο, αλλά περιορισμένο ακροατήριο. Στους διαδρόμους της Βουλής λέγεται ότι «μιλάνε σωστά, αλλά σε λάθος χρόνο». Το κόμμα επενδύει στη σοβαρότητα, στην καθαρή ιδεολογική γραμμή και στην αποστασιοποίηση από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι αν αυτό αρκεί για να ξεφύγει από τον ρόλο του πολιτικού σχολιαστή.

Η ψυχρή ειρήνη

Πάντως, στη σκιά της επιστροφής του Αλ. Τσίπρα, οι σχέσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς παραμένουν τυπικές. Ούτε πόλεμος, ούτε προσέγγιση. Στελέχη και από τις δύο πλευρές παραδέχονται ότι «το τραύμα δεν έχει κλείσει». Κανείς δεν αποκλείει μελλοντικές συνεννοήσεις σε επιμέρους θέματα, αλλά πολιτικός γάμος δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Το παρελθόν βαραίνει περισσότερο απ’ όσο παραδέχονται δημόσια.

Όχι στην καρέκλα

«Θα το κρατήσετε το κόμμα τώρα που έρχεται ο Τσίπρας;» ρώτησε δημοσιογράφος τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο κατά την παρουσία του για ευχές χθες στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. «Δεν μας ενδιαφέρει η καρέκλα. Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε το Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις», απάντησε και ξεκαθάρισε πως το κάλεσμα απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ και διευκρίνισε πως βλέπει θετικά τις πρωτοβουλίες από Λούκα Κατσέλη, Πέτρο Κόκκαλη και Νίκο Κοτζιά.

Η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο

Στο Μαξίμου παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Κυβερνητικός παράγοντας έλεγε: «Όσο μιλάνε μεταξύ τους, εμείς κυβερνάμε». Δεν υπάρχει αίσθηση απειλής, αλλά υπάρχει επίγνωση ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει αν βρεθεί κοινό αφήγημα απέναντι. Για τον Αλ. Τσίπρα πάντως γίνεται συζήτηση και εκεί το αφήγημα είναι σύγκριση δυο περιόδων. Εξάλλου και από τις τελευταίες μετρήσεις η ΝΔ αντέχει.

Η ΝΔ κρατάει «τεράστια διαφορά»

Και αφού πήγα στις μετρήσεις να σημειώσω ότι η ΝΔ διατηρεί την πρωτιά και διψήφια διαφορά 16,1% έναντι του ΠΑΣΟΚ, παρά τον τζόγο με τις κοινωνικές αναταραχές. Φαίνεται ότι αντέχει, ενώ η αντιπολίτευση δεν κερδίζει, ενώ υπάρχει αναμονή και θετική ματιά 2 στους 10 για το κόμμα Αλ. Τσίπρα που ακόμα δεν το έχουμε δει. Ενώ στασιμότητα στο ΠΑΣΟΚ και άνοδος των μικρότερων σχηματισμών προδιαγράφουν ένα πολιτικό τοπίο με πολλές ρωγμές, το ερώτημα είναι αν ο Κυρ. Μητσοτάκης μπορεί να μετατρέψει αυτή την κυριαρχία σε σταθερό αφήγημα για τις εκλογές έλεγε στη στήλη τακτικός συνομιλητής του.

Η βροχή, ο Κίμων και η απουσία

Τίποτα δεν μπορούσε να χαλάσει τη διάθεση του Νίκου Δένδια στη μακρινή Λοριάν της Γαλλίας ούτε η καταρρακτώδης βροχή. Οι ουρανοί άνοιξαν ακριβώς την ώρα που ξεκινούσε η τελετή παραλαβής της φρεγάτας Κίμων, της πρώτης από τις 4 Belharra που θα πλέουν σε ελληνικά νερά. Όπως μου έλεγε άνθρωπός μου που έζησε από κοντά όλο το σκηνικό όλο το τελετουργικό ακολουθήθηκε κατά γράμμα. Ο υπουργός Άμυνας στεκόταν όλη την ώρα δίπλα στη Γαλλίδα ομόλογό του και θέλοντας να δείξει το άριστο επίπεδο της σχέσης ανάμεσα στις δυο χώρες έγινε πολύ γλαφυρός. «Βεβαίως», είπε, «ο καιρός είναι πολύ κακός, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο από τις ελληνογαλλικές σχέσεις, που είναι θερμότατες και «λούζονται στη λιακάδα». Πάντως δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίασαν μια απουσία, αυτή του Νίκου Παναγιωτόπουλου πρωτεργάτη της συμφωνίας για τις γαλλικές φρεγάτες.

Η στρατηγική Δένδια και η Τουρκία

Η φρεγάτα Μπελαρά έρχεται και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με το βλέμμα στο εσωτερικό της ΝΔ σκληραίνει τον τόνο: «Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο» λέει ο Νίκος Δένδιας εννοώντας ότι και η απειλή είναι υπαρκτή και η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί σε γεωπολιτικό επίπεδο. Σε αυτό το κλίμα υπάρχουν πληροφορίες για ενδεχόμενες διπλωματικές συνομιλίες Αθήνας-Άγκυρας τον Ιανουάριο με στόχο ενίσχυση του διαλόγου ανοίγουν παράθυρο θετικής ατζέντας. Μακριά από τα φώτα των ΜΜΕ, αυτό μπορεί να είναι στρατηγικό. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο, τέτοια ανοίγματα λειτουργούν σαν να παίζεις ζάρια σε ένα τραπέζι όπου οι κανόνες αλλάζουν από ημέρα σε ημέρα.

Η Lamda έχει εισπράξει 1,5 δισ. από τα σπίτια στο Ελληνικό

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens για τη Lamda. Έως το τέλος Νοεμβρίου είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα, εκ των οποίων 566 έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευτεί από ενδιαφερόμενους αγοραστές. Το ποσοστό κάλυψης φτάνει το 84%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 94% του Α’ εξαμήνου, εξέλιξη που δεν αποδίδεται σε κάμψη της ζήτησης αλλά στην αύξηση της προσφοράς, μετά τη διάθεση επιπλέον 112 κατοικιών τον Νοέμβριο του 2025.Η εικόνα αποτυπώνεται ακόμη καθαρότερα στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις στο εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε 215 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 80% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το κρίσιμο μέγεθος, ωστόσο, είναι οι εισπράξεις. Από την έναρξη του έργου έως και το τέλος Νοεμβρίου οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων ανήλθαν σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Σταθεροποιείται η «βουτιά» της Tesla στην Ελλάδα

Παγιώνεται όπως πληροφορούμαι η συρρίκνωση της Tesla στην Ελλάδα, η οποία ελλείψει ισχυρού ανταγωνισμού κατά τα πρώτα χρόνια εισόδου της μάρκας στη χώρα μας είχε αποσπάσει υπολογίσιμο μερίδιο. Ωστόσο, εν αντιθέσει με τον Οκτώβριο του 2024 όταν η μάρκα του Έλον Μασκ είχε 1.647 ταξινομήσεις με μερίδιο 1,4%, το φετινό δεκάμηνο είχε ταξινομήσει 884 αυτοκίνητα με μερίδιο αγοράς 0,7%, γεγονός δεικτικό της πτώσης των πωλήσεών της. Παρόλ’ αυτά η μάρκα μαθαίνω από πηγές της αγοράς ότι ετοιμάζει έκθεση με τα αυτοκίνητά της στα νότια προάστια, επιδιώκοντας την απευθείας επαφή με τους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής.

Νέο My market στην Κέρκυρα

Λίγο πριν αποχαιρετήσει το 2025, η αλυσίδα My market βάζει ακόμη έναν «πινέζα» στον χάρτη της οργανωμένης λιανικής, αυτή τη φορά στην πόλη της Κέρκυρας. Το νέο κατάστημα άνοιξε σε κομβικό σημείο, κοντά στο αεροδρόμιο και ακριβώς απέναντι από τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα εξειδικευμένα τμήματα φούρνου Bake off και My Ευεξία, με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ να επιδιώκει να συμβαδίσει με τις νέες διατροφικές και καταναλωτικές συνήθειες. Το My market στην Κέρκυρα δημιουργεί ταυτόχρονα 43 νέες θέσεις εργασίας, με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής.

Τι έκανε ο Λασκαρίδης στη Γαλλία

Σε μία εκδήλωση με σημαντικό συμβολισμό για το Πολεμικό Ναυτικό και τις ελληνογαλλικές αμυντικές σχέσεις, μου λένε ότι βρέθηκε στη Λοριάν της Γαλλίας ο Πάνος Λασκαρίδης. Ο εφοπλιστής και υποναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού επί τιμή είναι ανάδοχος της φρεγάτας Κίμων. Ο Λασκαρίδης παρέστη στην τελετή παραλαβής του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου από τα ναυπηγεία της Naval Group, σε μια διαδικασία που σηματοδοτεί την είσοδο του ελληνικού στόλου σε μια νέα εποχή επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Σας θυμίζω ότι η Κίμων είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Belharra που θα ενταχθούν στον ελληνικό στόλο, με προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αισθητήρες και δυνατότητες που σύμφωνα με αρμόδιες πηγές «αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα νέα ακίνητα των αδερφών Κρητικού

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού μαθαίνω ότι βρίσκεται επενδυτική κίνηση της οικογένειας Κρητικού, ιδιοκτήτριας της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Με αντικείμενο την έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χωρικά και θεσμικά περιοχή. Η υπό εξέταση μελέτη αφορά στη δημιουργία συγκροτήματος τριών κατοικιών με πισίνα σε ακίνητο ιδιοκτησίας των Άγγελου, Νεκτάριου και Δημητρίου Κρητικού, επί της οδού Ν. Καζαντζάκη, στον καταργημένο οικισμό Πλακάκια του Δήμου Αίγινας. Το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι τόσο το μέγεθος της επένδυσης όσο η τοποθεσία. Το ακίνητο βρίσκεται εντός του αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του λόφου Κολώνας και του λόφου Αιακείου, δηλαδή σε μία από τις πλέον προστατευόμενες ζώνες του νησιού.

Επένδυση στα ακίνητα από τον «βασιλιά» των μανιταριών

Ο Σάκης Κεχαγιάς, χαρακτηρίζεται δικαίως στην αγορά ως ο «βασιλιάς» των μανιταριών καθότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ελλάδα και κινεί τα νήματα πανελλαδικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Βρίσκεται μάλιστα σε όλα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Ένας από τους γνώστες των πραγμάτων στην αγορά ακινήτων μου ψιθύρισε ότι ο Κεχαγιάς, που είναι πάντα ανήσυχος επιχειρηματικά, έχει αποκτήσει ακίνητο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης επί της οδού Ερμού με σκοπό τη δημιουργία δεκαώροφου κτιρίου κατοικιών. Να σας πω εδώ ότι ο Κεχαγιάς έχει αποκτήσει και τη Μαρίνα Πλαταμώνα καθώς και ξενοδοχείο ακριβώς πάνω στη μαρίνα, διευρύνοντας τις δραστηριότητές του τα τελευταία χρόνια και σε άλλους τομείς πέραν των μανιταριών.