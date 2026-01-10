Τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία «Festos Palace» και «Knossos Palace» δεν μπόρεσαν να δέσουν στο λιμάνι της Μήλου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Το «Festos Palace», το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, δεν κατάφερε να καταπλεύσει στη Μήλο και συνέχισε απευθείας για το λιμάνι του Ηρακλείου, έχοντας στο πλοίο 1.002 επιβάτες.

Λίγο νωρίτερα απόψε, το Κνωσσός Παλλάς με 639 επιβάτες και με προγραμματισμένο δρομολόγιο Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς, συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.