Παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έγινε η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (10/3), με τον Κώστα Σλούκα να κάνει το κανονικό πρόγραμμα και να είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Οι «πράσινοι» δεν είναι σε καλή κατάσταση καθώς μετράνε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague, ενώ πριν λίγες μέρες έχασαν και από τον Ηρακλή για τη Stoiximan Basket League. Μια ήττα, πάντως, που δεν έκανε έξαλλο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, όπως συνέβη άλλες φορές, όπως για παράδειγμα στο παιχνίδι με τον Άρη.

Ο Γιαννακόπουλος στηρίζει προπονητή και παίκτες και την Τρίτη (10/3) βρέθηκε στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει την προπόνηση, στην οποία πήρε κανονικά μέρος και ο Σλούκας, ο οποίος είχε απουσιάσει από τον αγώνα με τον Ηρακλή.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού προπονήθηκε κανονικά και είναι στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις, στο οποίο η νίκη είναι κάτι παραπάνω από υποχρεωτική για το «τριφύλλι».

Σε αντίθεση με τον Σλούκα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε ατομικό πρόγραμμα καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.