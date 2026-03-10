Με τον Μόντε Μόρις κανονικά στη 12άδα θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Παρί εκτός έδρας, το βράδυ της Τρίτης (10/3), για τη Euroleague.

Μπορεί ο Σάσα Βεζένκοβ να μην είναι ακόμη 100% έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση, ο Μόρις όμως βρίσκεται τελικά στη 12άδα των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με τους Παριζιάνους και μένει να φανεί πόσο χρόνο συμμετοχής θα του δώσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας και θέλει τη νίκη για να πιάσει τη Βαλένθια στη 2η, με τους Γάλλους, από την άλλη πλευρά, να είναι στη 16η με 11 νίκες και 18 ήττες.

Στη 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Παρί βρίσκονται οι Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.