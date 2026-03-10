Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το νέο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, αναδεικνύοντάς τον σε σύμβολο των αξιών της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, πρότεινε τον διεθνή Έλληνα σταρ του ΝΒΑ ως έναν από τους πρώτους παραλήπτες της νέας ευρωπαϊκής διάκρισης, που καθιερώνεται με αφορμή τα 75 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν. Στο κείμενό του υπογραμμίζει ότι η διαδρομή του Αντετοκούνμπο, από τα Σεπόλια μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, αποτυπώνει στην πράξη έννοιες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η κοινωνική ένταξη και η πολυπολιτισμικότητα, τις οποίες η Ένωση θέλει να προβάλει.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς τη Ρομπέρτα Μέτσολα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας είναι η πρώτη τιμητική διάκριση που θεσπίζει ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο για προσωπικότητες που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις κοινές αξίες, με έως 20 τιμώμενα πρόσωπα κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ρομπέρτα Μέτσολα, ανάμεσα στους φετινούς βραβευόμενους βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα παραλάβει τη διάκριση σε ειδική τελετή στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Μάιο στο Στρασβούργο, μαζί με άλλες διεθνώς αναγνωρίσιμες προσωπικότητες.