Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, τύπου 45, έφυγε από το Πόρτσμουθ σχεδόν μία εβδομάδα μετά την καθυστερημένη εντολή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να αποδεσμευτεί επειγόντως από τη δεξαμενή συντήρησης, ώστε να προστατευθούν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο από πιθανές επιθέσεις με drones.

Το πλοίο βρισκόταν εν μέρει καλυμμένο από σκαλωσιές και με όλα τα βλήματα αφαιρεμένα, αλλά το πλήρωμα των 200 ατόμων ολοκλήρωσε μέσα σε λίγες μέρες εργασίες που θα διαρκούσαν συνήθως έξι εβδομάδες.

Όπως ανέφεραν πηγές του Βρετανικού Ναυτικού: «Ξεχάστε την πολιτική, τις κατηγορίες. Η πραγματικότητα είναι ότι ολοκλήρωσαν έξι εβδομάδες δουλειά μέσα σε έξι μέρες για να ετοιμάσουν το πλοίο».

Στο λιμάνι, περίπου 100 άνθρωποι αποχαιρέτησαν το πλήρωμα, ανάμεσά τους και η μητέρα ενός νεαρού ναυτικού: «Είμαστε ενθουσιασμένοι και λίγο αγχωμένοι, καθώς είναι μια άγνωστη κατάσταση, αλλά έχει περάσει όλη την εκπαίδευση», είπε στο ITV News.

Το HMS Dragon και η κρίση στην περιοχή

Η αναχώρηση του HMS Dragon ακολουθεί την επίθεση με drone στη βάση RAF Akrotiri στις 1 Μαρτίου και το πλοίο αναλαμβάνει την προστασία της βάσης και των βρετανικών συμφερόντων στη Μεσόγειο.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε με κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή, με πλήγματα του Ιράν στους γείτονες στον Κόλπο και στρατιωτική δράση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η Τρίτη θα είναι «η πιο έντονη επίθεση κατά του Ιράν» μέχρι σήμερα, καθώς η σύγκρουση μπήκε στην 11η ημέρα.

Ο Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση «μπορεί να επηρεάσει κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση» στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει «να προλάβει τις επιπτώσεις στις οικονομίες των πολιτών».

Καθυστερήσεις και κενό στρατηγικής

Η αναχώρηση του HMS Dragon ήρθε μετά από έντονη κριτική για τον χρόνο προετοιμασίας. Κατά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, δεν υπήρχε ούτε ένα βρετανικό πλοίο ανατολικά του Γιβραλτάρ, αφήνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο εκτεθειμένο. Στο παρελθόν, υπήρχαν τέσσερα πλοία μόνιμα στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης φρεγάτας και τριών ναρκαλιευτικών.

Τώρα, το HMS Dragon αναλαμβάνει να καλύψει αυτό το κενό και να διασφαλίσει τη βρετανική παρουσία στην περιοχή, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Μέση Ανατολή.