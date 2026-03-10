Πέρυσι, η Ουκρανία προσέφερε ως δώρο στις ΗΠΑ την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones Shahed, με τους Αμερικανούς να απορρίπτουν την ευκαιρία, μόνο και μόνο επειδή υποτιμούσαν την άλλη πλευρά. Τώρα, με τον πόλεμο στο Ιράν σε εξέλιξη, η Ουάσιγκτον φέρεται να ζητά συμφωνία.

Το πρακτορείο Axios που αποκάλυψε τη συγκεκριμένη είδηση, έγραψε πως η ουκρανική προσφορά κατατέθηκε κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο πριν από μήνες. Τότε, ο Ουκρανός πρόεδρος, προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, κατέθεσε την εξής πρόταση.

Εφόσον παρουσίασε ένα αναλυτικό PowerPoint με την ουκρανική τεχνογνωσία, πρότεινε να παρείχε ως δώρο στις ΗΠΑ ένα μέρος της και αν οι Αμερικανοί συμφωνούσαν, τότε θα μπορούσαν να δώσουν ως αντάλλαγμα ορισμένα όπλα, τα οποία θα κόστιζαν λιγότερο από εκείνα που θα έπαιρναν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τεχνογνωσία περιλαμβάνει συστήματα ραντάρ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και είδη στρατιωτικού εξοπλισμού, που παράγονται με αρκετά χαμηλότερο κόστος από την απειλή που αντιμετωπίζουν.

Ενδεικτικά, ένα ιρανικό drone Shahed κοστίζει περίπου 20.000 με 50.000 δολάρια, με την ουκρανική τεχνογνωσία να υπόσχεται ότι κοστίζει αρκετά χαμηλότερα.

Μάλιστα, για να πείσει τους Αμερικανούς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε ένα υποθετικό σενάριο πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τους στόχους που δήθεν θα στόχευε το Ιράν με Shahed, να χτυπά τώρα στην πραγματικότητα με drones.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά απέρριψε την ευκαιρία, επειδή υποτιμούσε τον συνομιλητή της. «Σε εκείνη τη συνάντηση…, ο Τραμπ ζήτησε από την ομάδα του να ασχοληθεί με το θέμα, αλλά δεν έκαναν τίποτα», δήλωσε στο Axios Ουκρανός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος που παρακολούθησε την ουκρανική παρουσίαση, επιβεβαίωσε στο Axios ότι η χώρα του αρνήθηκε, γιατί δεν αντιμετώπιζε σοβαρά την άλλη πλευρά. «Ο Ζελένσκι είναι Ζελένσκι… Ένας υπερβολικά αυτοπροβαλλόμενος ηγέτης, ενός κράτους-πελάτη που δεν χαίρει επαρκούς σεβασμού».

Αυτό φαίνεται να αλλάζει τώρα όμως, εξαιτίας του πολέμου. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις του Ιράν αναχαιτίστηκαν με επιτυχία, ειδικά εκείνες που περιλάμβαναν drones. Εντούτοις, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ανώνυμα ότι χρησιμοποιήθηκαν ακριβά οπλικά συστήματα για να σταματήσουν φθηνά όπλα.

Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται λοιπόν, να ζητά συμφωνία και συγκεκριμένα να λάβει την τεχνογνωσία, με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να παράγουν στην Ουκρανία το 50% της ουκρανικής τεχνογνωσίας.