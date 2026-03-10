Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το λάθος που έκανε ο Έλληνας τενίστας, με αποτέλεσμα παραλίγο να μείνουν εκτός ταμπλό στο Indian Wells.

Οι δυο τους είναι συμπαίκτες στο διπλό, τα πράγματα όμως θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά και να μην είχαν αγωνιστεί καν στο τουρνουά, όπως είπε ο Σέρβος τενίστας στις δηλώσεις του.

«Μου έστειλε μήνυμα και μου ζήτησε να παίξουμε διπλό στο Indian Wells. Εγώ ήμουν ακόμα στην Αυστραλία και δεν ήξερα αν θα ερχόμουν γενικά, οπότε απάντησα ότι αν παίξω στο Indian Wells θα είναι χαρά μου να το κάνουμε. Μου είπε ότι θέλει να παίξει μαζί μου τουλάχιστον μια φορά πριν αποσυρθώ. Δεν ξέρω γιατί σκέφτεται έτσι, ίσως φταίει το look μου, τον συγχωρώ πάντως», είπε αρχικά ο Τζόκοβιτς για τον Τσιτσιπά και συνέχισε.

«Όταν αποφάσισα να έρθω του έστειλα μήνυμα και του είπα να μας δηλώσει συμμετοχή. Μου είπε «μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω εγώ». Έφτασα εδώ και τίποτα δεν είχε τακτοποιηθεί! Παραλίγο να μείνουμε εκτός ταμπλό. Είμαστε ευγνώμωνες που τελικά το Indian Wells μας έδωσε wild card».