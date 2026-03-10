Ο Λούκα Ντόντσιτς τα έβαλε με τους διαιτητές στον αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Νιου Γιορκ Νικς κάνοντας χειρονομία περί χρηματισμού και το NBA τον τιμώρησε με πρόστιμο 50.000 δολαρίων.

Ο Σλοβένος σταρ πέτυχε 35 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Νικς, κατά τη διάρκεια του αγώνα όμως και συγκεκριμένα λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου εκνευρίστηκε με τους διαιτητές.

Ο Ντόντσιτς ζητούσε να χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο αντίπαλός του, αυτό δεν έγινε και τελικά διαμαρτυρήθηκε με τη χαρακτηριστική χειρονομία περί χρηματισμού. Χειρονομία που δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητη.

Όπως, λοιπόν, ανακοινώθηκε από τη λίγκα, ο Σλοβένος σταρ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 δολαρίων.