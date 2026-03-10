Μια εντυπωσιακή αλλά και ιδιαίτερα ανησυχητική σκηνή εκτυλίχθηκε στον ουρανό πάνω από το Ντουμπάι, όταν μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέρριψε ιρανικό drone μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων που βρίσκονταν σε παραλία της πόλης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα, κοντά στην παραλία Al Mamzar Beach.



Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο κοιτούν με απορία τον ουρανό, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει καθώς το drone κινείται πάνω από το νερό.

Η στιγμή της κατάρριψης

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στο βίντεο εμφανίζεται ένα μαχητικό F‑16E Fighting Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΑΕ, το οποίο καταδιώκει το drone τύπου Shahed‑136 drone.

Footage of a United Arab Emirates Air Force F-16E engaging an Iranian attack drone at low level over Al Mamzar Beach. pic.twitter.com/fldrl7czIw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 9, 2026

Το μαχητικό εκτοξεύει έναν πύραυλο AIM‑9X Sidewinder, έναν θερμοκατευθυνόμενο πύραυλο αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας. Η σύγκρουση είναι άμεση και το drone καταστρέφεται στον αέρα, προκαλώντας έκρηξη που γίνεται ορατή ακόμη και από την παραλία, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Daily Mail.

Η σκηνή προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους λουόμενους, αρκετοί από τους οποίους κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.