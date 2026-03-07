Την αντίδραση της Μαρέβας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ήθελε τη Σοφία Μητσοτάκη να έχει επιστρέψει από το Ντουμπάι με ιδιωτική πτήση.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ανάρτηση της κόρης της που έκανε λόγο για ξεφτίλα χωρίς όρια, γράφοντας «fake news, ντροπή», συνοδεύοντάς το από δύο χαρακτηριστικά emojis.

Νωρίτερα, η Σοφία Μητσοτάκη είχε απαντήσει με ανάρτησή της σε δημοσίευμα που την ήθελε να έχει επιστρέψει από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος 50.000 ευρώ. «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια», έγραψε χαρακτηριστικά.

