Με έντονο ύφος τοποθετήθηκε δημόσια η Σοφία Μητσοτάκη, απαντώντας σε δημοσίευμα που διακινείται στο διαδίκτυο και αφορά τον τρόπο με τον οποίο επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

Η κόρη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη επέλεξε να δώσει τη δική της εκδοχή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απορρίπτοντας τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε σχετικό άρθρο.

Το επίμαχο δημοσίευμα υποστήριζε ότι η Σοφία Μητσοτάκη ταξίδεψε από το Ντουμπάι προς την Ελλάδα με ιδιωτικό αεροσκάφος και ότι το κόστος της πτήσης, το οποίο φέρεται να άγγιξε τις 50.000 ευρώ, επιβαρύνθηκε από τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η ίδια, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Μέσα από story που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έκανε λόγο για ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και διευκρίνισε ότι η επιστροφή της πραγματοποιήθηκε με διαφορετικό τρόπο. Όπως εξήγησε, δεν ταξίδεψε μόνη της, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με άλλους Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή του Ομάν και είχαν ζητήσει να επαναπατριστούν.

«Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», σχολιάζει στην ανάρτησή της.

Στην ίδια ανάρτηση εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για την αναπαραγωγή, όπως λέει, ανακριβών πληροφοριών στο διαδίκτυο και αναρωτήθηκε ποιοι βρίσκονται πίσω από τη διάδοση τέτοιων ισχυρισμών.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη:

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με άλλους πολλούς Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

Με την τοποθέτησή της αυτή επιχείρησε να δώσει τη δική της απάντηση στις αναφορές που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης πτήσης επαναπατρισμού και όχι με ιδιωτικό αεροσκάφος, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.