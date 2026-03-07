Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 90-70 τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, προηγείται με 3-0 καθώς υπολογίζονται και τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου και θέλει ακόμη μία νίκη για να προκριθεί στους τελικούς.

Το ντέρμπι άρχισε με τις «ερυθρόλευκες» να προηγούνται με 4-0, οι «πράσινες» με σερί 10-0 το μετέτρεψαν σε 10-4 και κράτησαν χωρίς καλάθι για περισσότερα από επτά λεπτά τις αντιπάλους τους, με αποτέλεσμα να είναι μπροστά με 22-8 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να ξεμπλοκάρουν επιθετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και πλησίασαν στο -6 (38-32), οι γηπεδούχες όμως αντέδρασαν σωστά καθώς έκλεισαν στο +9 (41-32) το πρώτο ημίχρονο και αύξησαν τη διαφορά στη συνέχεια.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ είχε δώσει στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελε και κατάφεραν να προηγηθούν με 52-37 χάρη σε τρίποντο της Γαλανόπουλος, ο Ολυμπιακός όμως δεν τα παράτησε και με τη Χριστινάκη να σκοράρει κατάφερε να πλησιάσει ξανά στο -6 (57-51).

Και πάλι, όμως, η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν καλή καθώς με σερί 7-0 πήγε στο +13 (64-51) και στο τελευταίο δεκάλεπτο μεγάλωσαν κι άλλο τη διαφορά, για να επικρατήσουν τελικά με 90-70.

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51, 90-70