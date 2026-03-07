Με γκολ του Μορέιρα η Καλαμάτα νίκησε με 1-0 τον Πανιώνιο εκτός έδρας και έπειτα από αναμονή 26 χρόνων επιστρέφει στη Stoiximan Super League, καθώς εξασφάλισε και μαθηματικά την 1η θέση στον Νότιο Όμιλο της Super League 2.

Η «μαύρη θύελλα» ήταν στο +5 πριν την έναρξη του αγώνα, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για τους «κυανέρυθρους» για να μειώσουν στο -2 και να έχουν ελπίδες στις δύο αγωνιστικές που απομένουν. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και… αποφάσισαν να τελειώσουν από τώρα την υπόθεση-άνοδος.

Το παιχνίδι άρχισε καλά για την Καλαμάτα καθώς απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα από το πρώτο 20λεπτο μετά την αποβολή του Κολοβού για χτύπημα στο πρόσωπο του Μάντζη και στο 39′ ήρθε και το γκολ, με τον Μορέιρα να παίρνει τη μπάλα εντός περιοχής, να αποφεύγει τον αντίπαλό του και να βρίσκει δίχτυα για το 0-1.

Ο Πανιώνιος, ο οποίος έπαιζε με 10 παίκτες, προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν τα κατάφερε και η Καλαμάτα πανηγύρισε τη νίκη και την άνοδο στη Stoiximan Super League.