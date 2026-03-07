Το Ιράν κατέστρεψε ένα κρίσιμης σημασίας ραντάρ αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι βασικό για την καθοδήγηση των αμερικανικών συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας στον Περσικό Κόλπο, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν μελλοντικές επιθέσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Δορυφορικές εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα το Bloomberg δείχνουν ότι ένα ραντάρ AN/TPY-2 της RTX Corp., μαζί με τον υποστηρικτικό εξοπλισμό του -που χρησιμοποιείται από τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD– καταστράφηκε στη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία τις πρώτες ημέρες του πολέμου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN. Αργότερα, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο εξοπλισμός πράγματι καταστράφηκε.

BREAKING; Satellite imagery confirms IRAN has targeted and destroyed various high-end U.S. assets, including:



• 2 AN/GSC-52B radars (Bahrain)

• 3 radomes (Arifjan base, Kuwait)

• 1 AN/TPY-2 THAAD Radar (UAE)

• 1 AN/TPY-2 THAAD Radar (Jordan)

• 1 AN/FPS-132 radar (Qatar)

•… pic.twitter.com/Jh1iy2iGhE — Global Surveillance (@Globalsurv) March 4, 2026

Στοιχεία που συγκέντρωσε το think tank Foundation for Defense of Democracies δείχνουν ότι πργματοποιήθηκαν δύο ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία: μία στις 28 Φεβρουαρίου και μία στις 3 Μαρτίου. Και οι δύο, σύμφωνα με τις αναφορές, αναχαιτίστηκαν.

«Αν πράγματι χτυπήθηκε επιτυχώς ένα ραντάρ THAAD, τότε πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες επιθέσεις του Ιράν μέχρι τώρα», δήλωσε ο Ryan Brobst, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Στρατιωτικής και Πολιτικής Ισχύος στο Foundation for Defense of Democracies.

Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε ότι «ο αμερικανικός στρατός και οι σύμμαχοί του διαθέτουν και άλλα ραντάρ που μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν κάλυψη αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από την απώλεια ενός μόνο ραντάρ».

Τα συστήματα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) των ΗΠΑ έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν βαλλιστικούς πυραύλους στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, επιτρέποντας την αντιμετώπιση πιο δύσκολων απειλών σε σχέση με τα μικρότερης εμβέλειας συστήματα Patriot. Με το συγκεκριμένο ραντάρ AN/TPY-2 εκτός λειτουργίας, η ευθύνη για την αναχαίτιση πυραύλων θα πέσει περισσότερο στα συστήματα Patriot, για τα οποία όμως οι πύραυλοι PAC-3 βρίσκονται ήδη σε περιορισμένα αποθέματα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν συνολικά οκτώ συστήματα THAAD σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στη Νότια Κορέα και στο Γκουάμ. Κάθε σύστημα κοστίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ το ραντάρ αντιστοιχεί περίπου στα 300 εκατομμύρια δολάρια αυτού του ποσού, σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει από τη θέση του οδηγού οχήματος του αντιβαλλιστικού συστήματος THAAD της Lockheed Martin, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο το 2019

«Πρόκειται για σπάνιους και πολύτιμους στρατηγικούς πόρους και η απώλειά τους είναι μεγάλο πλήγμα», δήλωσε ο Tom Karako, ειδικός στην αντιπυραυλική άμυνα στο ίδιο κέντρο. Όπως εξήγησε, ο αμερικανικός στρατός διαθέτει σήμερα οκτώ συστήματα, ενώ οι ανάγκες που είχαν καθοριστεί από το 2012 ήταν για εννέα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εύκολα διαθέσιμα εφεδρικά ραντάρ TPY-2.

Μια συστοιχία THAAD αποτελείται από περίπου 90 στρατιώτες, έξι εκτοξευτές τοποθετημένους σε φορτηγά, 48 πυραύλους αναχαίτισης (οκτώ σε κάθε εκτοξευτή), ένα ραντάρ TPY-2 και ένα σύστημα ελέγχου πυρός και επικοινωνιών. Κάθε πύραυλος αναχαίτισης, που κατασκευάζεται από τη Lockheed Martin, κοστίζει περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια.

«Αν θέλεις ολοκληρωμένη αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, αυτό είναι ένα από τα βασικά συστήματα που θα τοποθετούσες σε μια περιοχή επιχειρήσεων», δήλωσε ο William Alberque, ανώτερος ερευνητής στο ινστιτούτο Pacific Forum με έδρα την Ευρώπη.

Νωρίτερα στον πόλεμο, ένα άλλο ραντάρ AN/FPS-132 στο Κατάρ —μια μόνιμη εγκατάσταση σε αντίθεση με το κινητό σύστημα THAAD— υπέστη ζημιές σε ιρανική επίθεση, σύμφωνα με έρευνα του James Martin Center for Nonproliferation Studies στην Καλιφόρνια.

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, σχεδιασμένο να εντοπίζει απειλές σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, χωρίς όμως την ακρίβεια που απαιτείται για να κατευθύνει όπλα εναντίον τους.

Τα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας στην περιοχή του Κόλπου έχουν δεχθεί μεγάλη πίεση και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δυσκολευτεί να ανταποκριθούν στις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους. Αυτό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι τα αποθέματα προηγμένων πυραύλων αναχαίτισης, όπως οι THAAD και PAC-3, μπορεί σύντομα να μειωθούν επικίνδυνα.

Την Παρασκευή, μεγάλες εταιρείες αμυντικών εξοπλισμών, όπως η Lockheed και η RTX, συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο, καθώς το Πεντάγωνο πιέζει για την επιτάχυνση της παραγωγής όπλων.