Ο Λευτέρης Πετρούνιας για ακόμη μια φορά ανέβηκε στο βάθρο. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Πετρούνιας με βαθμό δυσκολίας 5,6 είχε βαθμολογία σήμερα 8700 βαθμούς με το σύνολό του να φτάνει στο 14.300. Στην πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ίλια Ζάικα ο οποίος συγκέντρωσε στον σημερινό τελικό 8800 με βαθμό δυσκολίας 5,7 φτάνοντας στους 14.600 βαθμούς στο σύνολο.

Ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα ήταν τρίτος με βαθμολογία 14.233 και κέρδισε στις λεπτομέρειες τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ που είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας αλλά με ελαφρώς χειρότερη εκτέλεση έμεινε στους 14.133.

Ο Πετρούνιας δεν ήταν όμως ο μόνος Έλληνας στους τελικούς, καθώς ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη αγωνίστηκαν στους τελικούς του διζύγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα και κατέκτησαν τις έκτες θέσεις.