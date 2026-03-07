Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 31χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δικυκλιστής κινούνταν επί της οδού Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, αυτή ανετράπη επί του οδοστρώματος και ο νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην Αττική έχασαν τη ζωή τους πάνω από 10 άνθρωποι τον περασμένο μήνα.