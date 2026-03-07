Ο πρόεδρος του Ιράν τόνισε σήμερα, Σάββατο, ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί ποτέ, καθώς ο στρατός συνέχισε να ανταλλάσσει χτυπήματα με το Ισραήλ και να στοχεύει με αντίποινα πυρά μια σειρά από χώρες του Κόλπου.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε δηλώσεις λιγότερο από μια μέρα μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η κυβέρνησή του δεν θα διαπραγματευτεί με την Τεχεράνη χωρίς την «άνευ όρων παράδοσή» της.

Σε τηλεοπτική ομιλία του στην κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν δήλωσε: «Θα πάρουν μαζί τους στον τάφο τα όνειρά τους για την άνευ όρων παράδοσή μας».

Από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ πριν από μια εβδομάδα, ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας ασκεί την εξουσία μέχρι να οριστεί διάδοχος. Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν ο Πεζεσκιάν – σχετικά μετριοπαθής – καθώς και ο σκληροπυρηνικός επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, και ο ανώτερος κληρικός, Αλιρέζα Αράφι.

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε επίσης σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Αρκετές χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι γειτονικές χώρες του Ιράν έχουν στοχοθετηθεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου.

Σημειώνεται πως επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό, με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε αεροσκάφη να κάνουν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περισταστικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Νωρίτερα, η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε μέσω Χ ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι. Ακολούθησε νέα ανακοίνωση ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Επίθεση σε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα το πρωί, το πετρελαιοφόρο Prima επλήγη από drone που έφερε εκρηκτικά, αφότου αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τον στρατό των Φρουρών της Επανάστασης για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και την έλλειψη ασφάλειας στο Στενό του Χορμούζ», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

16 νεκροί χθες στον Λίβανο

Εντωμεταξύ, ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα χθες βράδυ στην περιοχή της Μπααλμπέκ, στον ανατολικό Λίβανο, ανήλθε σε 16 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Άλλοι 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που είχε χθες δώσει αρχικό απολογισμό εννέα νεκρών.