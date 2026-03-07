Τα Δωδεκάνησα εορτάζουν σήμερα την 78η επέτειο της ενσωμάτωσής τους στον εθνικό κορμό. Καθ’ όλη τη μακραίωνη πορεία τους διατήρησαν άσβεστη την ελληνική και χριστιανική ταυτότητα. Στις 7 Μαρτίου 1948 επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας.

Αυτό αναφέρει με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για την 78η επέτειο της ενσωμάτωςης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.