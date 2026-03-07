Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών σε χθεσινή εκδήλωση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας.

Ο «ισχυρος» άνδρας της Ένωσης στην ομιλία του, τόνισε μεταξύ άλλων πως η ομάδα είναι με διαφορά από πέρυσι πιο δυνατή και θα είναι οδοστρωτήρας μέχρι το ευ αγωνίζεσθαι να κερδίσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο «ισχυρος» άνδρας της Ένωσης:

«Η ΑΕΚάρα μας φέτος και η διαφορά με πέρυσι είναι ότι ξαναήρθε η περηφάνια. Ξαναήρθε στο μυαλό και στην ψυχή όλων μας αυτές οι όμορφες στιγμές που ζούμε γιατί αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Εσείς, εμείς, όλη η ομάδα. Είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται να λέμε λόγια βαριά και μεγάλα.

Υπάρχει μία συνεχής διαδικασία, υπάρχουν συνέχεια μονομαχίες, υπάρχουν μονομαχίες πάνω και κάτω από την επιφάνεια. Αλλά μην μασάτε. Όπως δεν μασάω και εγώ, γιατί αυτή η ιδέα, η ΑΕΚ στην οποία έχουμε όλοι υποχρέωση να δίνουμε την ψυχή μας, το αγωνιστικό μας πάθος, για να διατηρήσουμε αυτή την ιδέα που οι πρόγονοι μας δημιούργησαν, για να μην ξεχνιόμαστε.

Για να μείνει αυτή η ιδέα στους αιώνες των αιώνων και να μείνει αυτή η ιδέα πάντα δυνατή και να αισθάνονται την ανάσα της. Και όταν λέω μη μασάτε, δεν πάει να πει ότι θα κάνουμε τραμπουκισμούς.

Δεν θα μασάμε με την έννοια του ότι θα μπαίνουν στη Φιλαδέλφεια με σεβασμό, χωρίς βία, χωρίς ιστορίες και μόνο με την ανάσα μας, τη ματιά μας και τη βροντερή φωνή μας θα τρέμει η Γη. Προσωπικά, ξέρετε τι πάθος δίνω σε όλες τις στιγμές κι εκεί που χρειάζεται και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα είμαστε οδοστρωτήρες μέχρι το ευ αγωνίζεσθαι να κερδίσει. Και θα κερδίσει».