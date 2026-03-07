Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και νυν προπονητής ο Ιγκόρ Μπίσκαν, είναι ο βασικός υποψήφιος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τσέλιε, πριν από τις αναμετρήσεις της ομάδας με την ΑΕΚ για τη φάση των «16» του Conference League.

Οι άνθρωποι της Τσέλιε έχουν πάρει την απόφαση να διακόψουν τη συνεργασία τους με τον Ιβάν Μαέφσκι, καθώς η ομάδα είναι οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μάριμπορ και με τις εμφανίσεις του συλλόγου να μην είναι καλές.

Έτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «jutarnji.hr», βασικός στόχος της διοίκησης της Τσέλιε είναι ο Μπίσκαν. Ο Κροάτης τεχνικός είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2005-2007, ενώ ως προπονητής βρέθηκε στον πάγκο των Ριέκα, Ντιναμό και της Σλοβενικής Ολίμπια.