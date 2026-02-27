Για την κλήρωση της ΑΕΚ στο Europa Conference League, αλλά και για την προσεχή αναμέτρηση με τον Βόλο, μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV.

Ο τεχνικός της Ένωσης, αφού τόνισε πως όλη η προσοχή του είναι στον αγώνα με τον Βόλο, κατέληξε πως η ομάδα του θα είναι πανέτοιμη όταν θα έρθει η ώρα για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:

«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς.

Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Έχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται.

Παρακολούθησα τα παιχνίδια των αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι.

Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τον αντίπαλο ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι».