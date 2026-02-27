Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε η κεμαλική αντιπολίτευση της Τουρκίας, με αφορμή το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας, Γιανκί Μπαγτζιόγλου, κατηγόρησε ανοιχτά την Ελλάδα ότι «με αυξανόμενο ρυθμό» στρατιωτικοποιεί τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς στο Αιγαίο και συνεχίζει εκεί στρατιωτικές ασκήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κινήσεις αυτές συνιστούν «άμεση παραβίαση» της Συνθήκης της Λωζάννης και της Συνθήκης των Παρισίων, επαναλαμβάνοντας την πάγια ρητορική του τουρκικού βαθιού κράτους για το νομικό καθεστώς των ελληνικών νησιών. Ο Μπαγτζιόγλου υποστήριξε ότι τα βίντεο από ελληνικές στρατιωτικές δραστηριότητες στα νησιά αποτελούν «ντοκουμέντα παραβίασης του διεθνούς δικαίου και ένδειξη περιφρόνησης των κανόνων» από την πλευρά της Αθήνας.

Κεμαλική πίεση προς την κυβέρνηση Ερντογάν

Η νέα αυτή επίθεση των κεμαλιστών του CHP κατά της Ελλάδας εντάσσεται και στην εσωτερική αντιπαράθεση στην Τουρκία, καθώς το κόμμα επιχειρεί να εμφανιστεί ως η πιο «σκληρή» δύναμη στην υπεράσπιση των τουρκικών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μπαγτζιόγλου συνδέει τις κατηγορίες για τις ελληνικές «παραβιάσεις» με την κριτική του προς την κυβέρνηση για την πολιτική της στη «Γαλάζια Πατρίδα», ζητώντας πιο επιθετική παρουσία της Τουρκίας σε Έβρο, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Ανατολική Μεσόγειος και «Γαλάζια Πατρίδα»

Στην ίδια γραμμή, ο αξιωματούχος του CHP αναφέρεται εκτενώς στη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η Τουρκία, παρά τον μεγάλο ερευνητικό και γεωτρητικό της στόλο, δεν πραγματοποιεί, κατά την έκφρασή του, επαρκείς έρευνες και γεωτρήσεις σε περιοχές που η Άγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτουν στα «εθνικά δικαιώματα και συμφέροντά» της.

Καλεί σε εντατικοποίηση των ερευνών, «κρατική παρουσία» και επίδειξη σημαίας, υποστηρίζοντας ότι κάθε σεισμική ή γεωτρητική δραστηριότητα είναι κρίσιμη για την «εμπέδωση των δικαιωμάτων» της Τουρκίας στο πεδίο και στο διεθνές δίκαιο.

Οι δηλώσεις του Μπαγτζιόγλου επιβεβαιώνουν ότι η κεμαλική αντιπολίτευση όχι μόνο δεν διαφοροποιείται από τη νεοοθωμανική γραμμή της Άγκυρας στο Αιγαίο, αλλά συχνά την υπερθεματίζει, υιοθετώντας και αναπαράγοντας όλες τις γνωστές τουρκικές αιτιάσεις για το καθεστώς των ελληνικών νησιών. Μέσα από την επίθεση κατά της Ελλάδας, το CHP επιχειρεί ταυτόχρονα να χτυπήσει την κυβέρνηση στο ευαίσθητο πεδίο της εθνικής ασφάλειας, κατηγορώντας την για «ανεπαρκή» και «καθυστερημένα» βήματα σε ζητήματα άμυνας, εξοπλισμών, θαλάσσιων ζωνών και ενεργειακών πόρων.