Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, το μάρκετινγκ δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές διαφημίσεις. Είναι ένας «αόρατος» μηχανισμός υφασμένος στις καθημερινές συζητήσεις, στις ιστορίες που καταναλώνουν οι νέοι στα social media και στις επιλογές που κάνουν κάθε στιγμή. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η αναγνώριση αυτών των επιρροών είναι απαραίτητη δεξιότητα για τους νέους, η Deloitte συνεχίζει τη δέσμευσή της για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Κατανοώντας πως το μάρκετινγκ διαμορφώνει την καθημερινότητά τους, τα παιδιά δεν γίνονται μόνο πιο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, αλλά αποκτούν την κριτική και στρατηγική σκέψη που απαιτείται για να εξελιχθούν στους υγιείς επιχειρηματίες του αύριο.

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, η Deloitte ανακοινώνει την κυκλοφορία του βιβλίου «Λεμονάδα για όλα τα γούστα – Μυστικά του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας για μικρούς επιχειρηματίες», σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης σειράς που εγκαινιάστηκε με τον «Πάγκο με τις Λεμονάδες», αποτελώντας κεντρικό κομμάτι του έργου της εταιρείας για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά 9-14 ετών και λειτουργεί ως ένας πρακτικός οδηγός εισαγωγής στην επιχειρηματική σκέψη, τους όρους της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Σε μια εποχή όπου η κατανόηση των μηχανισμών της αγοράς είναι εξίσου σημαντική με τις βασικές ακαδημαϊκές γνώσεις, η έκδοση παρακολουθεί μια ομάδα φίλων που διαχειρίζονται μια «επιχειρηματική πρόκληση» στην εποχή των social media. Μέσα από την αφήγηση, οι πρωταγωνιστές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ για να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε επιχειρηματική επιτυχία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας WorldClass της Deloitte, η οποία έχει ως παγκόσμιο στόχο να προετοιμάσει τη νέα γενιά για το μέλλον, εφοδιάζοντάς την με τη νοοτροπία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσει σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

To βιβλίο υπογράφουν τα στελέχη της Deloitte Μαρία Ζιούβελου και Ιωάννης Καρδίζης, οι οποίοι δήλωσαν:

Μαρία Ζιουβέλου, Chief Marketing Officer και Corporate Responsibility & Sustainability Leader της Deloitte Ελλάδος: «Στον σύγχρονο κόσμο, το Μάρκετινγκ δεν είναι απλώς η τέχνη της προβολής, αλλά η ικανότητα να δημιουργείς αξία που ξεχωρίζει. Με αυτό το βιβλίο, θέλουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά να κοιτάξουν πέρα από την επιφάνεια, κατανοώντας ότι η στρατηγική επικοινωνία και η αυθεντικότητα είναι τα ισχυρότερα εργαλεία για να μετατρέψουν μια καλή ιδέα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Deloitte να επενδύει στη γνώση και στη δημιουργικότητα, αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον της οικονομίας ξεκινά από την καλλιέργεια των σωστών δεξιοτήτων ήδη από την εφηβεία».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Καρδίζης, Head of Financial Reporting & Analysis της Deloitte Ελλάδος, επισημαίνει: «Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης και της αξίας της σωστής λήψης αποφάσεων είναι δεξιότητες που θα συνοδεύουν τους νέους σε όλη τους τη ζωή. Με απλή γλώσσα και παραδείγματα από την καθημερινότητα, το βιβλίο βοηθά τους αναγνώστες να αντιληφθούν πώς ο ανταγωνισμός μπορεί να γίνει κίνητρο εξέλιξης και καινοτομίας».

Η έκδοση «Λεμονάδα για όλα τα γούστα» είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του site της Νομικής Βιβλιοθήκης, εδώ, αποτελώντας ένα πολύτιμο εφόδιο για κάθε παιδί που θέλει να κατανοήσει τον κόσμο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.