Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι από έναν 16χρονο -με τον οποίο μάλιστα γνωρίζονταν- τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι, κοντά στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για το περιστατικό, με τον 17χρονο να τραυματίζεται θανάσιμα ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον καβγά του 19χρονου φίλου του με τον 16χρονο. Μάλιστα, παρότι έχανε πάρα πολύ αίμα, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό φαίνεται πως τον άφησαν να ξεψυχήσει.

Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μία σειρά: στην αιματηρή συμπλοκή εμπλέκονται συνολικά πέντε νεαροί και ανήλικοι, όλοι γνωστοί μεταξύ τους, οι οποίοι φαίνεται πως συναντήθηκαν προκειμένου να λύσουν μία παρεξήγηση. Στην ερημική τοποθεσία τους μετέφερε με Ι.Χ. αυτοκίνητο ένας 17χρονος, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα άγρια τροπή, καθώς ο 19χρονος που νοσηλεύεται στο «Σωτηρία» ήρθε στα χέρια με τον 16χρονο. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 16χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον 19χρονο σε διάφορα σημεία. Οι υπόλοιποι τρεις προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ωστόσο ο 16χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταθέσεις, τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο στο στήθος, ενώ προκάλεσε και ελαφρύ τραυματισμό σε ακόμη έναν από την παρέα. Στη συνέχεια διέφυγε πεζός προς δασική περιοχή.

Τον παράτησαν στην άκρη του δρόμου

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προτού διακομιστεί στο «Σωτηρία». Την ίδια ώρα, ο 17χρονος φαίνεται πως έμεινε αβοήθητος στο σημείο. Τον εντόπισε το πρωί της Παρασκευής, γύρω στις 8:00, ο αδελφός του, ο οποίος τον αναζητούσε μαζί με φίλους στην ευρύτερη περιοχή. Ο νεαρός βρέθηκε αναίσθητος, πεσμένος σε πρανές δίπλα στον δρόμο και μεταφέρθηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Αναμένεται η απολογία του ανηλίκου ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.