Στον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος στο πόλο ανδρών προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης επικράτησαν με 15-11 του Πανιώνιου και σφράγισαν το εισιτήριο στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τροπαιούχο.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα, με τον Πανιώνιο να ακολουθεί έχοντας τον αρχηγό του, Αλέξανδρο Γούνα σε εκπληκτική κατάσταση.

Στην τελευταία περίοδο ωστόσο ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση και με τρία σερί τέρματα βρήκε πέντε γκολ διαφορά (9-14). Το μόνο που κατάφερε ο Πανιώνιος ήταν να μειώσει και με ένα γκολ ακόμα οι «πράσινοι» να διαμορφώσουν το τελικό 15-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-5, 3-3, 2-3

Πανιώνιος (Κ. Δήμου): Πόρτερ, Μουζαλάς, Μπιτσάκος Κ. 2, Καρατζάς Σ. 1, Παπάκος 1, Σουζούκι 1, Μπιτσάκος Α. 1, Τρασάϊ , Μουρίκης, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Πάρτσογλου, Παυλοστάθης, Μότσιας.

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρουβάνης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.