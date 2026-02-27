Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ζευγάρι που κατηγορείται ότι ευθύνεται για την αυτοκτονία επιχειρηματία στην Κρήτη, ο οποίος τους έδωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, δήθεν για επενδύσεις.

Πιο αναλυτικά, ο εκδότης και επιχειρηματίας Σπύρος Καλλέργης σε μία έκθεση κρασιών στη Γερμανία το 2024 γνώρισε μια 50χρονη, η οποία υποσχέθηκε επενδύσεις ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τα ακίνητά του, τα οποία ήταν δεσμευμένα από τράπεζες και fund.

Από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την τραγική κατάληξη, ο Σπύρος Καλλέργης φαίνεται ότι παρέδωσε, κυρίως σε μετρητά:

380 χιλιάδες ευρώ από την πώληση παραθαλάσσιας έκτασης

500 χιλιάδες ευρώ που έλαβε ως δάνειο από φίλο του επιχειρηματία

100 χιλιάδες ευρώ που δανείστηκε από συγγενείς του

καθώς και ό,τι του είχε απομείνει σε μετρητά, παραδίδοντάς τους συνολικά περίπου 1.100.000 ευρώ.

Όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, όμως, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του, αφήνοντας σημείωμα, στο οποίο κατονόμαζε τη γυναίκα, έγραψε το neakriti.gr.

Η αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση και τελικά με παράλληλες επιχειρήσεις που έγιναν στο Αλιβέρι της Εύβοιας και στη Βόνιτσα, συνέλαβε την 50χρονη, μαζί με έναν 57χρονο, τη στιγμή που ετοιμάζονταν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για κακουργηματική απάτη, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς θεωρείται ότι αποτελούν μέλη ενός ευρύτερου κυκλώματος.

Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα. Για τις 180 χιλιάδες ευρώ που είχε αποστείλει με εμβάσματα στον λογαριασμό της 50χρονης, η ίδια ισχυρίζεται ότι αποτελούσαν μέρος της αμοιβής της, αλλά και επιστροφή δανεικών.

Η απολογία των κατηγορουμένων ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη.

«Η υπόθεση είναι δεμένη»

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη, ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης στις δηλώσεις που έκανε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναφέρθηκε στα πειστήρια για τη σύλληψή τους εκφράζοντας την άποψη πως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα του ζευγαριού που συνελήφθη χθες στη Χαλκίδα:

«Δεν ήταν εύκολο, έγινε εκτεταμένη έρευνα και η υπόθεση είναι δεμένη, δεν μπορεί να μην ειπωθεί πως είναι προϊόν φαντασίας, υπάρχουν εμβάσματα και πολλές αποδείξεις. Ο άνθρωπος αυτοκτόνησε επειδή αυτοί οι άνθρωποι τον έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Εναπόθεσε τις ελπίδες του σε αυτούς τους δύο απατεώνες. Δεν είναι τυχαίο πως η ΕΛ.ΑΣ. ζητάει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους. Πιστεύω πως ο Σπύρος Καλλέργης δεν ήταν ο μόνος, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί εγκληματικές συμπεριφορές από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Είμαι σίγουρος πως η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και να τους έταξαν λαγούς με πετραχήλια. Έπεισαν με πειθώ και φορτικότητα τον συγχωρεμένο πως θα τον βοηθήσουν να αποδεσμεύσει την τεράστια ακίνητη περιουσία του, έχει φαγωθεί πάνω από 1 εκ. ευρώ και είμαι πεπεισμένος πως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν τον Σπύρο τον Καλλέργη».