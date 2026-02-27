Ένα μηχανικό λάθος ή μια ξαφνική απώλεια αισθήσεων του οδηγού φαίνεται πως κρύβονται πίσω από το φρικτό δυστύχημα που συγκλονίζει το Μιλάνο, με τον μέχρι τώρα απολογισμό να είναι στους δύο νεκρούς και 40 τραυματίες.

Ενώ οι έρευνες στην οδό Vittorio Veneto βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai δείχνουν πως ο εκτροχιασμός ίσως να είχε αποφευχθεί αν είχε ενεργοποιηθεί το «κλειδί» αλλαγής πορείας στις ράγες.

Το σενάριο της λιποθυμίας και το κουμπί που δεν πατήθηκε

Οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν με προσοχή τη θεωρία της ανθρώπινης παράλειψης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο οδηγός του συρμού θα έπρεπε να πατήσει ένα συγκεκριμένο κουμπί για να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδρομή. Το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη, οδηγεί την εισαγγελία να ερευνά αν ο άνδρας υπέστη κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας που τον κατέστησε ανίκανο να αντιδράσει.

Την ίδια στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες δίνουν μια άλλη διάσταση, περιγράφοντας πως το όχημα είχε αναπτύξει ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα, καταγγέλλουν πως το τραμ προσπέρασε την τελευταία στάση πριν από την τρελή πορεία που το οδήγησε να καρφωθεί σε βιτρίνα καταστήματος, παρασύροντας πλήθος πεζών.

«Έμοιαζε με βόμβα»: Μαρτυρίες από την κόλαση

Η στιγμή της πρόσκρουσης στην περιοχή της Porta Venezia προκάλεσε πανικό, με τον θόρυβο να θυμίζει έκρηξη μεγάλης ισχύος.

«Έμοιαζε με βόμβα», δήλωσαν άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο, προσπαθώντας να περιγράψουν τον ήχο που ακούστηκε όταν ο συρμός βγήκε από την πορεία του.

Ο εισαγγελέας Marcello Viola έχει ήδη δώσει εντολή για προκαταρκτική εξέταση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Στην επιχείρηση παροχής πρώτων βοηθειών συμμετείχαν περισσότεροι από τριάντα πυροσβέστες και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ ο τραγικός απολογισμός έχει φτάσει πλέον τους δύο νεκρούς και τους σαράντα τραυματίες.

Δείτε το video του εκτροχιασμού:

Το video – ντοκουμέντο την στιγμή του εκτροχιασμού

Η επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης

Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε την παρέμβαση της πρωθυπουργού της Ιταλίας. Η Τζώρτζια Μελόνι σε ανακοίνωση από το Παλάτσο Κίτζι, θέλησε να δείξει τη συμπαράστασή της στους πληγέντες.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για το σοβαρό ατύχημα που συνέβη στο Μιλάνο. Προσωπικά και εκ μέρους ολόκληρης της κυβέρνησης, δηλώνω τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζω την αλληλεγγύη μου στην πόλη του Μιλάνου και απευθύνω ειλικρινείς ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες».

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τους τεχνικούς να ελέγχουν το σύστημα πέδησης και τις σιδηροτροχιές, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας και να δώσουν απαντήσεις για το αν η οδός Vittorio Veneto βάφτηκε με αίμα λόγω τεχνικής βλάβης ή ενός μοιραίου λάθους.