Το ηλιακό μας σύστημα ετοιμάζεται να προσφέρει ένα από τα πιο ιδιαίτερα θεάματα των τελευταίων ετών, καθώς έξι πλανήτες πρόκειται να εμφανιστούν ταυτόχρονα στο οπτικό μας πεδίο.

Η πλανητική ευθυγράμμιση, η οποία ξεκινά στις 28 Φεβρουαρίου, δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμους να εντοπίσουν τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα σε μια νοητή καμπύλη γραμμή.

Η σπανιότητα της «παρέλασης» των έξι

Σύμφωνα με την αστροφυσικό δρα Μέγκαν Άργκο από το Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ, το φαινόμενο οφείλεται στις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες περιφέρονται οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο. Παρόλο που η ταυτόχρονη εμφάνιση τεσσάρων ή πέντε πλανητών δεν είναι ασυνήθιστη, η συμμετοχή έξι ουράνιων σωμάτων αποτελεί μια πολύ πιο σπάνια συγκυρία.

«Η ταυτόχρονη παρατήρηση τεσσάρων ή πέντε πλανητών είναι σχετικά συχνή, όμως η εμφάνιση έξι είναι πολύ πιο σπάνια. Πέρυσι είχαν καταστεί ορατοί και οι επτά πλανήτες μαζί, ενώ η επόμενη πλήρης ευθυγράμμιση δεν αναμένεται πριν από το 2040», σημείωσε η ειδικός.

Η Άργκο πρόσθεσε μάλιστα πως η παρουσία του φεγγαριού αυτές τις ημέρες κάνει το σκηνικό ακόμα πιο πλούσιο, αφού «μπορούμε να δούμε μεγάλο μέρος του ορατού ηλιακού συστήματος».

Οδηγίες για την παρατήρηση: Τι να προσέξετε

Για όσους σκοπεύουν να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό, ο συγχρονισμός είναι το παν. Η κατάλληλη στιγμή ξεκινά λίγο μετά τη δύση του ηλίου, γύρω στις 18:00, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ένα σημείο με ανοιχτό ορίζοντα, όπως ένας λόφος, είναι ιδανικό για να αποφευχθούν εμπόδια από κτίρια ή δέντρα.

Η Αφροδίτη θα είναι το πιο ευδιάκριτο και φωτεινό σημείο χαμηλά στον ορίζοντα, ενώ ο Δίας θα δεσπόζει ψηλότερα στα νοτιοανατολικά. Πιο δύσκολος θα είναι ο εντοπισμός του Ερμή και του Ουρανού, για τους οποίους ίσως χρειαστούν κιάλια ή μια ειδική εφαρμογή αστρονομίας στο κινητό. Ο δρ Έντ Μπλούμερ από το Royal Observatory στο Γκρίνουιτς διευκρίνισε πως το φαινόμενο θα είναι ορατό και στο νότιο ημισφαίριο, αλλά με αντίστροφη διάταξη.

Γιατί συμβαίνει η πλανητική ευθυγράμμιση;

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση λόγω της θέσης της Γης. Στην πραγματικότητα, οι πλανήτες απέχουν μεταξύ τους δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, όμως κινούνται πάνω στο λεγόμενο «εκλειπτικό επίπεδο», την ίδια περίπου τροχιά γύρω από τον Ήλιο.

Αν και η κορύφωση είναι στις 28 Φεβρουαρίου, η πλανητική παρέλαση θα παραμείνει ορατή για μικρό χρονικό διάστημα μετά, με τον Δία και την Αφροδίτη να παραμένουν εύκολα εντοπίσιμοι για αρκετούς μήνες ακόμα. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν: ποτέ μην κοιτάζετε απευθείας τον ήλιο με κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση.