Με μικρή άνοδο 0,17% έκλεισε η εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να αποφεύγει την τρίτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να έχει καταγράψει απώλειες 3,75% στις δύο προηγούμενες πτωτικές εβδομάδες. Όμως σε επίπεδο μήνα η αγορά έκλεισε με πτώση 1,61%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 7,40%.

Ο Φεβρουάριος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα, διέκοψε ένα ανοδικό σερί τριών μηνών στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη σε ποσοστό 16,02%.

Οι επενδυτές στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση μέρους των υψηλών κερδών που είχαν καταγράψει οι μετοχές από τις αρχές του έτους.

Την εβδομάδα που τελειώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2025 από τις συστημικές τράπεζες.

Όπως σημειώνει η Beta Χρηματιστηριακή, οι τράπεζες αποδείχθηκαν απολύτως συνεπείς τόσο με τις αρχικές τους εκτιμήσεις όσο και με τις απαιτητικές προσδοκίες της αγοράς, καταγράφοντας καθαρά κέρδη άνω των 5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης του 2024.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.277,60 μονάδες, έναντι 2.273,73 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,17%. O βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Φεβρουάριο με πτώση 1,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 7,40%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο 0,13%, τον μήνα Φεβρουάριο έκλεισε με πτώση 1,62%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται σε ποσοστό 8,38%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,38%, τον Φεβρουάριο με πτώση 3,51% και από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 2,16%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,31%, τον Φεβρουάριο υποχώρησε κατά 5,22%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει άνοδο %11,76.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.731,891 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 432,973 εκατ. ευρώ, έναντι 292,211 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 391 εκατ. ευρώ, στα 157,126 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,873 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο πρώτο δίμηνο του έτους κατέγραψαν οι μετοχές της Cenergy (+46,67%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+41,94%), της Lavipharm (+36,70%) και της Viohalco (+32,61%).

Αντιθέτως τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι τίτλοι της Προοδευτικής (-24,44%), της ΥΚΝΟΤ (-22,96%), της Credia Bank (-21,82%) και της Μαθιός Πυρίμαχα (-20,21%).