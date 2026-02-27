Ένα φαινομενικά αθώο «like» σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξελίχθηκε σε εφιάλτη για έναν 15χρονο στον Βόλο. Δύο νεαροί, που εμφανίστηκαν ως «νταήδες», τον ξυλοκόπησαν και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον εκβίαζαν, ενώ στον ξυλοδαρμό φέρεται να συμμετείχε και μια ανήλικη.

Συνολικά τρία άτομα κατηγορούνται ότι έστησαν παγίδα στον ανήλικο, κλείνοντάς του ραντεβού και στη συνέχεια απαιτώντας να τους δίνει χρήματα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Ιούνιο του 2024 σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η αφορμή ήταν ένα «like» που είχε πατήσει το θύμα σε φωτογραφία της συντρόφου ενός εκ των δύο κατηγορουμένων. Ο 17χρονος, που ένιωσε προσβεβλημένος, φέρεται να επικοινώνησε με τον 15χρονο και να του ζήτησε να συναντηθούν στο πάρκο. Εκεί, σύμφωνα με το τοπικό μέσο gegonota.news, τον περίμεναν ο ίδιος, ο 19χρονος αδελφός του και μια 17χρονη κοπέλα.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις τον χτύπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να τον εκφοβίζουν και να τον εκβιάζουν, απαιτώντας να τους δίνει χρήματα. Το ανήλικο θύμα φέρεται να υπέκυψε για ένα διάστημα, δίνοντας μικρά χρηματικά ποσά, μέχρι που οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και απευθύνθηκαν στις Αρχές.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για εκβίαση με σωματική βλάβη, απειλή με επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απλή σωματική βλάβη, καθώς και εξύβριση και απειλή.

Η 17χρονη και ουνομίληκός της καθώς και ο 19χρονος κλήθηκαν σε απολογία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας και μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο την τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος είναι ήδη κρατούμενος για άλλες υποθέσεις κλοπών.

Κατά την απολογία του, ο 19χρονος αρνήθηκε την κατηγορία του εκβιασμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε καυγάς, στον οποίο ενεπλάκη επειδή φοβήθηκε για τον μικρότερο αδελφό του. Απολογίες έδωσαν και οι δύο ανήλικοι συγκατηγορούμενοί του.

Το θύμα υπέστη τραυματισμό στο φρύδι και εκδορές, χωρίς να προκύπτουν σοβαρότερες σωματικές βλάβες.