Θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στο πόλο των ανδρών έκλεισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 15-8 του Απόλλωνα Σμύρνης στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Έτσι οι Πειραιώτες το απόγευμα της Κυριακής (28/2, 17:30, ΕΡΤ 2) θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη και θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν το 27ο Κύπελλο της ιστορίας τους και 9ο συνεχόμενο.

Ο Απόλλων Σμύρνης πάλεψε για τρεις περιόδους απέναντι στον μεγάλο αντίπαλό του, όμως δεν άντεξε και στο τελευταίο οκτάλεπτο η «ερυθρόλευκη» ομάδα άνοιξε τη διαφορά και με σκορ 1-6 διαμόρφωσε το τελικό 8-15.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 1-3, 2-3, 1-6.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.